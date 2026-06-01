Kurtulmuş, Özgür Özel tarafından yapılacak olan CHP Grup toplantısının TBMM TV'de yayınlanıp yayınlanmayacağına açıklık getirdi.

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Kurtulmuş şöyle dedi:

“Önce şunu söyleyeyim. Bu yanlış bir algı ve algılamadır. Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri böyledir. Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz.”

Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı bize ulaştığı anda biz gereğini yaptık ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldık. Hemen arkasından Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’ndan gelen CHP Grubu’nun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettik. Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız.

Eğer Özgür Özel ‘Ben grup toplantısını yapacağım’ derse, bu durumda sizin söylediklerinizden anlıyoruz ki grup başkanı gelip yapabilir, o kendi aralarındaki bir meseledir. Genel başkan da ya kardeşim yapmayın dedikten sonra bu grup toplantısını TBMM TV yayınlar mı yayınlamaz mı?

- Eğer grup toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa tabii ki TBMM TV her grubu yayınlar.

-Bunun usulüne uygun olup olmadığıyla ilgili denetimi yapacak olan yine Meclis Başkanlığı değil mi?

-Bana gelen iki yazıdan bahsettim. İkisinin arasında çelişki var. Çelişkinin giderilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yazı yazıldı.

-Bugün giderse, hemen cevap olursa…

-Olduğu zaman bakarız.