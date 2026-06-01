GÜNDEMAR Araştırma’nın 24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 275 kişiyle yaptığı anket, CHP’de süren “mutlak butlan” tartışmalarının seçmen davranışı üzerindeki olası etkilerini ortaya koydu.
Mutlak butlan sonrası tüm dengeler değişiyor: Özel, Yavaş ve İmamoğlu yeni parti kurarsa oy oranı ne olur?
GÜNDEMAR Araştırma’nın son anketi, CHP’deki “mutlak butlan” tartışmalarının olası etkilerini ortaya koydu. Ankete göre, yeni parti senaryosu tüm dengeleri değiştiriyor.Derleyen: Eda Erdağı
Araştırmada seçmenlere iki ayrı milletvekili seçimi senaryosu sorulurken, mevcut siyasal tablo ve alternatif siyasi yapılanma üzerinden oy tercihleri ölçüldü.
Mevcut siyasal tabloda “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda CHP yüzde 24,98 ile birinci parti oldu. AK Parti yüzde 22,01 ile ikinci sırada yer aldı.
Kararsız/fikrim yok oranı yüzde 12,03, protesto oy oranı ise yüzde 9,62 olarak ölçüldü. DEM Parti yüzde 6,60, Zafer Partisi yüzde 5,12, İYİ Parti yüzde 4,90, MHP yüzde 4,74, Anahtar Parti yüzde 3,26, Diğer Partiler yüzde 2,84, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,72 ve TİP yüzde 1,18 oranında destek aldı.
Kararsız, fikrim yok ve protesto oyların dağıtıldığı tabloda da CHP’nin birinciliği sürdü. Buna göre CHP’nin oy oranı yüzde 31,90, AK Parti’nin oy oranı ise yüzde 28,09 olarak ölçüldü.
YENİ PARTİ SENARYOSU TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
Ankette ikinci olarak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında kaldığı; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ise CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurduğu senaryo soruldu.
Bu senaryoda yeni parti, kararsızlar ve protesto oylar dağıtılmadan yüzde 29,73 ile birinci parti konumuna yükseldi.
AK Parti yüzde 24,00 ile ikinci sırada yer alırken; protesto oylar yüzde 9,29, kararsız/fikrim yok oranı yüzde 7,36 olarak ölçüldü.
DEM Parti yüzde 6,10, CHP yüzde 4,68, MHP yüzde 4,29, Zafer Partisi yüzde 3,88, İYİ Parti yüzde 3,68, Anahtar Parti yüzde 2,59, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,03, Diğer Partiler yüzde 1,83 ve TİP yüzde 0,54 oranında destek aldı.
Kararsız, fikrim yok ve protesto oyların dağıtılmasıyla, yeni parti yüzde 35,65’e yükselerek açık ara birinci parti oldu.
AK Parti yüzde 28,79 ile ikinci sırada kalırken; DEM Parti yüzde 7,32, CHP yüzde 5,61, MHP yüzde 5,15, Zafer Partisi yüzde 4,66, İYİ Parti yüzde 4,42, Anahtar Parti yüzde 3,11, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,44, Diğer Partiler yüzde 2,20 ve TİP yüzde 0,65 olarak ölçüldü.