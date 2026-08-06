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Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen iktidar 'Terörsüz Türkiye' sürecinden geri adım atmıyor.

İYİ Parti'nin yurt dışı temsilcilikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa teklifine ilişkin ortak bir basın açıklaması yayımladı. 12 ülke temsilcisinin imzasını taşıyan bildiride, terörle mücadelede verilen bedellerin göz ardı edilemeyeceği belirtilirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısının korunmasına vurgu yapıldı.

"MİLLÎ DAYANIŞMA MİLLET İRADESİYLE SAĞLANIR"

Başbuğ Alparslan Türkeş'in, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her şeyin üzerindedir" sözüne atıf yapılan açıklamada, terör örgütlerini ilgilendiren özel hukuki düzenlemelerin "millî dayanışma" adı altında sunulmasının toplum vicdanını yaralayacağı ifade edildi.

Bildiride, "Millî dayanışma, terör örgütlerinin beklentileriyle değil; Türk milletinin ortak iradesiyle tesis edilir." değerlendirmesine yer verildi.

"SİLAH BIRAKMAK PAZARLIK DEĞİL, HUKUKİ ZORUNLULUKTUR"

Açıklamada, kırk yılı aşkın süredir verilen şehitler ve gazilerin fedakârlıkları hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Millî dayanışma kiminle sağlanacaktır? Türk Milletiyle mi, yoksa yıllarca Türk milletine silah doğrultanlarla mı?"

Ortak bildiride, silah bırakmanın bir pazarlık konusu değil hukuki bir zorunluluk olduğu belirtilirken, terör suçlarına yönelik ayrıcalıklı mekanizmaların adalet duygusunu zedeleyeceği savunuldu.

DÖRT TEMEL İLKE SIRALANDI

İYİ Parti yurt dışı temsilcilikleri, taviz verilmeyeceğini belirttikleri dört temel ilkeyi şu şekilde açıkladı:

Şehitlerin aziz hatırasının korunması, Gazilerin onurunun gözetilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısından taviz verilmemesi, Hukukun üstünlüğü ile millet egemenliğinin korunması.

Açıklamada ayrıca, Çanakkale'den Sakarya'ya, Dumlupınar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı'na uzanan tarihî mirasın pazarlık konusu yapılamayacağı vurgulanırken, bildiri "Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" ifadesiyle sona erdi.

12 ÜLKE TEMSİLCİSİNDEN ORTAK İMZA

Deklarasyonda İYİ Parti'nin KKTC, ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa, İsveç, Makedonya, Japonya, Kanada ve Avusturya temsilciliklerinin imzaları yer aldı. Açıklama, yurt dışı teşkilatlarının ortak tutumu olarak kamuoyuyla paylaşıldı.