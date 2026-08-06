Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin merakla beklediği banka promosyonlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Emekliye promosyon şoku: İsa Karakaş tüm detayları açıkladı
Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emekli promosyonlarında "maaş kadar promosyon" modelini önererek, emeklilere promosyonlar hakkında bilgiler verdi.Kaynak: Haber Merkezi
Uzun süredir durağan seyreden promosyon tutarlarının, bankaların kârlılık oranları karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan Karakaş, sistemin adil bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.
"MAAŞ KADAR PROMOSYON" ADİL ÇÖZÜM OLACAK
Mevcut protokollerin güncellenmesiyle devletin üzerine hiçbir ekstra maliyet yüklenmeden bu sorunun çözülebileceğini belirten Karakaş, çözüm teklifini "Maaş kadar promosyon" formülüyle özetledi.
Sistemin taban sınırının emekli maaşına endekslenmesini savunan Karakaş, önerisini şu örneklerle detaylandırdı:
"Önerim son derece açık ve uygulanabilir: Kimin maaşı ne kadarsa, alacağı taban promosyon tutarı da en az o seviyede olmalı. Örneğin; 23 bin 500 lira maaş alan bir emekliye verilecek promosyon bu tutarın altında kalmamalı. 50 bin lira maaş alan bir vatandaşın taban promosyonu da yine 50 bin lira olmalı. Bankalar rekabet ederek bu tutarların üzerine çıkabilmeli."
ÖZEL BANKALARDA HAREKETLİLİK BAŞLADI, SIRA KAMU BANKALARINDA
Konunun kararlılıkla gündemde tutulması sayesinde özel bankacılık sektöründe hareketlenmelerin başladığına dikkat çeken Karakaş; piyasada 35 bin lirayı aşan tekliflerin görülmesinin sevindirici bir rekabet ortamı yarattığını ifade etti.
Ancak sürecin tam anlamıyla başarıya ulaşması için kamu bankalarının da aktif rol alması gerektiğinin altını çizen uzman ismin mesajı net oldu:
Rekabet Şart: Kamu bankaları sürece dahil edilmeden rekabet tam manasıyla sağlanamaz.
Alım Gücü Desteklenmeli: Hayat pahalılığının arttığı ve alım gücünün düştüğü bu dönemde, emeklilerin hakkı olan adil bir promosyon sisteminin vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi gerekiyor.
Karakaş, emeklilerin refahını yakından ilgilendiren bu konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.