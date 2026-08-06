Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Emekliye promosyon şoku: İsa Karakaş tüm detayları açıkladı

Emekliye promosyon şoku: İsa Karakaş tüm detayları açıkladı

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emekli promosyonlarında "maaş kadar promosyon" modelini önererek, emeklilere promosyonlar hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Emekliye promosyon şoku: İsa Karakaş tüm detayları açıkladı - Resim: 1

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin merakla beklediği banka promosyonlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Emekliye promosyon şoku: İsa Karakaş tüm detayları açıkladı - Resim: 2

Uzun süredir durağan seyreden promosyon tutarlarının, bankaların kârlılık oranları karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan Karakaş, sistemin adil bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

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Emekliye promosyon şoku: İsa Karakaş tüm detayları açıkladı - Resim: 3

"MAAŞ KADAR PROMOSYON" ADİL ÇÖZÜM OLACAK

Mevcut protokollerin güncellenmesiyle devletin üzerine hiçbir ekstra maliyet yüklenmeden bu sorunun çözülebileceğini belirten Karakaş, çözüm teklifini "Maaş kadar promosyon" formülüyle özetledi.

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Emekliye promosyon şoku: İsa Karakaş tüm detayları açıkladı - Resim: 4

Sistemin taban sınırının emekli maaşına endekslenmesini savunan Karakaş, önerisini şu örneklerle detaylandırdı:

"Önerim son derece açık ve uygulanabilir: Kimin maaşı ne kadarsa, alacağı taban promosyon tutarı da en az o seviyede olmalı. Örneğin; 23 bin 500 lira maaş alan bir emekliye verilecek promosyon bu tutarın altında kalmamalı. 50 bin lira maaş alan bir vatandaşın taban promosyonu da yine 50 bin lira olmalı. Bankalar rekabet ederek bu tutarların üzerine çıkabilmeli."

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Emekliye promosyon şoku: İsa Karakaş tüm detayları açıkladı - Resim: 5

ÖZEL BANKALARDA HAREKETLİLİK BAŞLADI, SIRA KAMU BANKALARINDA

Konunun kararlılıkla gündemde tutulması sayesinde özel bankacılık sektöründe hareketlenmelerin başladığına dikkat çeken Karakaş; piyasada 35 bin lirayı aşan tekliflerin görülmesinin sevindirici bir rekabet ortamı yarattığını ifade etti.

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Emekliye promosyon şoku: İsa Karakaş tüm detayları açıkladı - Resim: 6

Ancak sürecin tam anlamıyla başarıya ulaşması için kamu bankalarının da aktif rol alması gerektiğinin altını çizen uzman ismin mesajı net oldu:

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Emekliye promosyon şoku: İsa Karakaş tüm detayları açıkladı - Resim: 7

Rekabet Şart: Kamu bankaları sürece dahil edilmeden rekabet tam manasıyla sağlanamaz.

Alım Gücü Desteklenmeli: Hayat pahalılığının arttığı ve alım gücünün düştüğü bu dönemde, emeklilerin hakkı olan adil bir promosyon sisteminin vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Karakaş, emeklilerin refahını yakından ilgilendiren bu konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

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