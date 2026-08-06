Emekliye promosyon şoku: İsa Karakaş tüm detayları açıkladı

Sistemin taban sınırının emekli maaşına endekslenmesini savunan Karakaş, önerisini şu örneklerle detaylandırdı:

"Önerim son derece açık ve uygulanabilir: Kimin maaşı ne kadarsa, alacağı taban promosyon tutarı da en az o seviyede olmalı. Örneğin; 23 bin 500 lira maaş alan bir emekliye verilecek promosyon bu tutarın altında kalmamalı. 50 bin lira maaş alan bir vatandaşın taban promosyonu da yine 50 bin lira olmalı. Bankalar rekabet ederek bu tutarların üzerine çıkabilmeli."