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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak atanan Nihat Bozkurt’u tebrik etti.

Bozkurt’un yeni görevi dolayısıyla tebrik çiçeği gönderen İYİ Parti lideri Dervişoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Nihat BOZKURT, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne seçilmeniz dolayısıyla sizi tebrik ediyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum

YENİÇAĞ Gazetesi Ankara Temsilcisi Nihat Bozkurt da nazik jesti ve iyi dilekleri için İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na teşekkürlerini iletti.