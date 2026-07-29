İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak atanan Nihat Bozkurt’u tebrik etti.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan YENİÇAĞ Ankara Temsilcisi Nihat Bozkurt'a tebrik - Resim : 1

Bozkurt’un yeni görevi dolayısıyla tebrik çiçeği gönderen İYİ Parti lideri Dervişoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Nihat BOZKURT, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne seçilmeniz dolayısıyla sizi tebrik ediyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum
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YENİÇAĞ Gazetesi Ankara Temsilcisi Nihat Bozkurt da nazik jesti ve iyi dilekleri için İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na teşekkürlerini iletti.