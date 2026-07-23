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Yayın hayatına başladığı 2002’den bu yana doğru ve bağımsız haber ilkesinden ayrılmayan YENİÇAĞ Gazetesi, Ankara Temsilciliği’nin kapılarını yeniden açtı. İş dünyasını bir araya getiren Girişimci Sanayici İş İnsanları Derneği’nin (GİSADER) Kurucu Genel Başkanı da olan Nihat Bozkurt, YENİÇAĞ’ın Ankara Temsilciğini yürütecek.

Türk basını; değişen sermaye yapıları ve siyaset erklerine bağımlılığıyla günden günde kan kaybederken, ahlaklı yayıncılık anlayışıyla büyümeye devam eden YENİÇAĞ Ailesi’ne katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Nihat Bozkurt, gazetemiz ile okuyucularımız arasındaki bağı daha sıkılaştırmak ve daha büyük kitlelere ulaşmak için özveriyle çalışacaklarını söyledi.

Başta siyasetin sıcak gündemiyle daha da ısınan Başkent’in nabzını tutarak, YENİÇAĞ okuyucularına doğru ve tarafsız haberleri ulaştırmaya devam edeceklerini vurgulayan Bozkurt, “Milletimizin haber alma hakkı önceleyerek gece gündüz demeden, büyük bir sorumluluk bilinciyle görevimizi yapacağız. Önceliğimiz, kamuoyunu her zaman olduğu gibi doğru bilgilendirmek olacak” dedi.