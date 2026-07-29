MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler...

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’ndan oluşan jüri heyetinin karşısında tezgah başına geçen yarışmacı adayları, mutfakta tüm hünerlerini sergileyerek şef önlüğünü kapmak için kıyasıya bir mücadele verdi.