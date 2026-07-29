TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.
MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler...
MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir gece daha geride kaldı. İzleyicilerin merakla takip ettiği 28 Temmuz bölümünde, ana kadroya yedeklerden katılmaya hak kazanan yarışmacılar belli oldu. Şeflerin kritik değerlendirmelerinin ardından yedek kontenjanından seçilen isimler netleşti.Kaynak: Diğer
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’ndan oluşan jüri heyetinin karşısında tezgah başına geçen yarışmacı adayları, mutfakta tüm hünerlerini sergileyerek şef önlüğünü kapmak için kıyasıya bir mücadele verdi.
28 Temmuz Salı akşamı yayınlanan kritik bölümde gözler, yedek kadroya adını yazdırarak ana kadro umutlarını sürdüren yarışmacılara çevrildi.
MUTFAKTA NEFES KESEN İKİ ETAPLI YARIŞ
Ana kadroya doğrudan giremeyen adayların tezgah başına geçtiği ve iki kademeli olarak gerçekleştirilen gecede yarışmacılardan "Patlıcan Musakka" ve "Pirinç Pilavı" konseptli tabağı hazırlamaları istendi.
Teknik becerilerin, lezzetin ve sunumun ön planda olduğu gecede jüri üyelerinin hassas değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabaklara imza atan isimler netleşti.
28 TEMMUZ MASTERCHEF YEDEK KADROSUNA KİMLER GİRDİ?
Zorlu etapların ardından şeflerin geçer notunu alarak yedek kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar açıklandı.
Gecenin öne çıkan lezzetlerini sunan Esra ve Betül üst tura adını yazdırırken; genel değerlendirmeler sonucunda belirlenen isimlerle birlikte yedek yarışmacılar listesi tamamlandı.
28 Temmuz itibarıyla MasterChef Türkiye 2026 yedek kadrosunda yer alan isimler şunlar oldu:
Faruk
Nesibe
Esra
Betül
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma
NASIL ANA KADROYA DAHİL OLUYORLAR?
MasterChef kurgusunda yedek kadroda yer alan yarışmacılar, sezon içerisinde yaşanabilecek muhtemel eksilmelerde veya düzenlenen özel yedek yarışlarında yeniden tezgah başına geçerek ana kadro önlüğünü giyme şansını elde ediyor.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROSUNDA SON DURUM
Mutfaktaki önlük mücadelesinde şu ana kadar ana kadrodaki yerini garantilemeyi başaran yarışmacılar gruplarına göre şu şekilde sıralanıyor:
1. GRUP YARIŞMACILARI
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
Batuhan
Nilay
Hasan Alp
Şiringül
Enes
Eyüp Can
Demirhan
2. GRUP YARIŞMACILARI
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin