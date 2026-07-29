Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler...

MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler...

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir gece daha geride kaldı. İzleyicilerin merakla takip ettiği 28 Temmuz bölümünde, ana kadroya yedeklerden katılmaya hak kazanan yarışmacılar belli oldu. Şeflerin kritik değerlendirmelerinin ardından yedek kontenjanından seçilen isimler netleşti.

Kaynak: Diğer
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MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler... - Resim: 1

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

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MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler... - Resim: 2

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’ndan oluşan jüri heyetinin karşısında tezgah başına geçen yarışmacı adayları, mutfakta tüm hünerlerini sergileyerek şef önlüğünü kapmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

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MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler... - Resim: 3

28 Temmuz Salı akşamı yayınlanan kritik bölümde gözler, yedek kadroya adını yazdırarak ana kadro umutlarını sürdüren yarışmacılara çevrildi.

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MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler... - Resim: 4

MUTFAKTA NEFES KESEN İKİ ETAPLI YARIŞ

Ana kadroya doğrudan giremeyen adayların tezgah başına geçtiği ve iki kademeli olarak gerçekleştirilen gecede yarışmacılardan "Patlıcan Musakka" ve "Pirinç Pilavı" konseptli tabağı hazırlamaları istendi.

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MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler... - Resim: 5

Teknik becerilerin, lezzetin ve sunumun ön planda olduğu gecede jüri üyelerinin hassas değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabaklara imza atan isimler netleşti.

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MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler... - Resim: 6

28 TEMMUZ MASTERCHEF YEDEK KADROSUNA KİMLER GİRDİ?

Zorlu etapların ardından şeflerin geçer notunu alarak yedek kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar açıklandı.

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MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler... - Resim: 7

Gecenin öne çıkan lezzetlerini sunan Esra ve Betül üst tura adını yazdırırken; genel değerlendirmeler sonucunda belirlenen isimlerle birlikte yedek yarışmacılar listesi tamamlandı.

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MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler... - Resim: 8

28 Temmuz itibarıyla MasterChef Türkiye 2026 yedek kadrosunda yer alan isimler şunlar oldu:

Faruk

Nesibe

Esra

Betül

Emre

Cansu

Hami Efe

Fatma

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MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler... - Resim: 9

NASIL ANA KADROYA DAHİL OLUYORLAR?

MasterChef kurgusunda yedek kadroda yer alan yarışmacılar, sezon içerisinde yaşanabilecek muhtemel eksilmelerde veya düzenlenen özel yedek yarışlarında yeniden tezgah başına geçerek ana kadro önlüğünü giyme şansını elde ediyor.

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MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler... - Resim: 10

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROSUNDA SON DURUM

Mutfaktaki önlük mücadelesinde şu ana kadar ana kadrodaki yerini garantilemeyi başaran yarışmacılar gruplarına göre şu şekilde sıralanıyor:

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MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler... - Resim: 11

1. GRUP YARIŞMACILARI

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

Batuhan

Nilay

Hasan Alp

Şiringül

Enes

Eyüp Can

Demirhan

11 12
MasterChef yedek kadroya kimler girdi? İşte geceye damga vuran isimler... - Resim: 12

2. GRUP YARIŞMACILARI

Sercan

Ayla

Nurten

Şadi

Burçin

12 12
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