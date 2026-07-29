Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji, 29 Temmuz Çarşamba raporunu açıkladı. Yurt genelinde güneşli hava sürerken; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da rüzgarın hızı 70 km'ye ulaşacak. Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak var. Yağışlar gece Orta ve Doğu Karadeniz'de sürecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGAR YARISI

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat illerinde sarı kod uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

29 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

15 27
Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

16 27
Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

21 27
Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Akdeniz'de fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

22 27
Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 23

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 24

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 25

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyi 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 26

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, ilk saatlerden öğle saatlerine kadar Antalya Körfez yer yer 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 27

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, yer yer 0,75 m, Görüş: İyi.

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