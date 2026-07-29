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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

"ÇERÇEVE YASADA NEYİN TEKLİF EDİLECEĞİ HALA ORTADA YOK"

-Türk milletine çerçeve yasada neyin teklif edileceği hala ortada yok. İktidar susuyor. Siyasi partilerin liderlerinden saklanan kanun teklifi yasağını İmralı canisi biliyor. Bu kanunu Meclis mi yapacak yoksa meclis İmralı ile yapılmış kanunda mı kullanılacak? Hangi devlet aklının ürünü bu. Devlet bu kadar aklını yitirmiş olamaz.

"SONUÇ BAŞTAN BELLİYDİ"

-Önce İmralı'nın istediği teklifi yaptınız şimdi de kanunun İmralı'nın düzenlediğini söylüyorsunuz. bu milli iredenin İmralı ile gasp edilmesi demektir. Bu komisyon bu kalışmanın önüdür. Meclis eliyle meşrulaştırılmasıdır. Sonuç baştan belliydi. İktidar ve yeni ortağı İmralı'nın dediği olacaktı. Terör örgütü bütün unsularıyla silah bıracak dediler. Ancak bundan sonra hukuki düzenleme yapılacak dediler. Davulla zurnayla duyurdukları komisyon raporununda da sıralama buydu. Şimdi şartlara uymuyorlar.

-Şimdi kanunu çıkarın silah bırakmayı sonra konuşuruz diyorlar. İktidar devlete terör örgütünün planlarına göre adım attırıyor. Kaçkişi silah bırakmıştır? Teslim edilen silahlar nerede? Balistik muayeneleri yapıldı mı? Örgütün sona erdiğini hangi devlet kurumu onaylamıştır? İran'daki PEJAK ne olmuştur? Emir komite ortadan kaltı mı?

-Örgüt vaatlerini yerine getirmezse sağnan imkanlar geri alınacak mı? Yoksa İmralı'nın keyfine mi bırakacaksınız? Neyin peşinde konuşuyorsunuz?

-Terörü cinayeti, ihaneti ödüllendiriyorlar. Müebbetlik terörüste kravat takmaya çalışıyorlar. Kimler kimlerle beraber şimdi daha iyi görüyor musunuz?

"ÖCALAN NEYİN BAŞARISINI GÖSTERDİ!"

-Öcalan neyin başarısını gösterdi ki! Üst düzey kadroların siyaset yapılması isteniyor. Örgüt artık müzakere edebilecek bir noktaya gelmiştir dediler. Yalan söylediler.

-Süreç Öcalan tarafından yönetiliyor denildi. Bir süreç bu kadar yalanla müzakere ediliyorsa Türk milletine bir hayır getiri mi? Buna şimdi de "demokratik entagrasyon" diyorlar.

"DİZ ÇÖKENLER SİZ OLACAKSINIZ"

-Bu Cumhuriyet'e diz çöktüremeyeceksiniz. Diz çökenler siz olacaksınız. İktidar sahibi olanlar olacak.

-İmralı kök yasa iktidar çerçeve yasa diyor. Amaç bunun devamını getirmektir. Cumhuriyet'in dalını kırdınız şimdi sıra köküne mi geldi? Önce Meclis'te konuşsun dediniz, sonra statü dediniz. Şimdi kök yasaya dönüştü. Terörsüz Türkiye "aman ötesine berisine bakmayın. Yetmez ama evet" tuzağının devamıdır.

-Yıllardır iktidara karşı diyen herkese teröris denildi. Medya linciyle ya da tutuklamayla terörizmin yanına yazdılar. Cezaevlerini muhaliflerle doldurdular.

-Ana muhalefet partisini hukuk kararlarıyla dizayn ettiler.

'DEMİRTAŞ'I İÇERİ ATIYORSUNUZ, APO'YA STATÜ İÇİN BİN TAKLA ATIYORSUNUZ'

-"Apo'nun heykelini dikaceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'ı içeri atıyorsunuz. Apo'ya statü için bin takla atıyorsunuz. Unatmıyor musunuz? Demirtaş "senin başkan yaptıracağız" deseydi Apo'nun heykelini birlikte mi dikecektiniz?

-Olan Türk milletine olur aklınızı başınıza toplayın diyorum.

-FETÖ devlete yerleşirken beraber yürüdünüz. FETÖ sizle ortakken "hizmet harekete"ydi sonra terör örgütü oldu. Dün işinize yararken "cemaat" dediniz şimdi işinize yarayan terör örgütüne "siyasetçi" diyorsunuz.

-Her felaketten önce bize güvenin deyip sonra ıslık çalarak geçiştiremezseniz. Yakanıza yapışacağım. Siz iktidarda kalacaksınız diye Cumhuriyet'in değerlerini aşındırakcaksınız öyle mi. Tilkinin oyunu varsa kurtun da var. Kurtuş yok eden ettiğini çekecek bir gün.

"TÜRK MİLLETİNİN KANUNU İMRALI YAZAMAZ"

-Bizim tavrımız açık. Cumhuriyet vatandaşın devletle aracısız ilişki kurabilmesidir. Kürter eşit vatandaşlardır. Şimdilik verilen tavizler bir sonrakinin başlangızı olacaktır. Yarın önünüze kanun maddesi olarak gelecek sessiz kaldığınız her başlık. Türk milletinin kanunu İmralı yazamaz. Devlete ortak olmak başkadır. Silahın oluşturduğu nüfusu siyasete ciro etmek başkadır.

"BU ŞANTAJ SİYASETİNE BİZ BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

-Meclis' gelip konuşsun dediler. Getiremediler. Satatü dediler yapadılar. Koordinatörlük verirsin dediler, yapamadılar. Komisyon İmralı'ya gitsin dediler. 3 ,5 kişiyi yolladılar. Çünkü biz varız. Atacakları her adımda enselerinde olacağız.

-Bu şartaj siyasetine biz boyun eğmeyeceğiz. İhanete, gaflete hayır diyoruz.

-En yakın zamanda yeni bir bayrak açmak için Balıkesir'de olacağız.