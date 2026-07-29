Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmeleri ve intibak düzenlemesini beklerken, son torba yasayla Hazine'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yaptığı hayati bir desteğin sessiz sedasız kaldırıldığı ortaya çıktı.
SGK sıfırladı, emekli maaş zammına vuracak: Dilek Ete açıkladı
SGK uzmanı Dilek Ete, SGK'nın devlet desteğinin kaldırılmasına değinerek asıl büyük tehlikeyi açıkladı. Ete, "ilave bir ödeme yapmamanın yolunu açmış oldular" dedi.Gülsüm Hülya Sundu
SGK Uzmanı Dilek Ete, YouTube kanalındaki videoda 2008 yılında 5510 sayılı kanunun 81. maddesiyle getirilen yüzde 25'lik Hazine katkı payının tamamen iptal edildiğini açıkladı.
İktidarın "teknik bir düzenleme" olarak sunduğu bu adımın, aslında emekliye verilecek zamların önünü kesmek için kasten planlandığını iddia eden Ete, SGK bütçesinde suni bir açık yaratılacağına dikkat çekti.
Bugüne kadar SGK'nın topladığı tüm malullük, yaşlılık, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerinin toplamı üzerinden, yüzde 25 oranında bir tutarın sorgusuz sualsiz Hazine tarafından SGK'ya aktarıldığını hatırlatan Ete, tehlikenin boyutunu şu sözlerle anlattı:
"Bu yüzde 25'i aktarmazsanız ne oluyor? Gelir ve gider arasında devasa bir makas oluşuyor. 2025 sonunda gelir ve gideri başa baş giden, hatta kârda olan Kurum, bu yardımın kesilmesiyle her ay ortalama 200 milyar lira civarında açık verecek. Zaten Ocak 2026'dan beri bu pay aktarılmıyordu, 1 Ağustos itibarıyla tamamen yasal olarak ortadan kalkacak."
Hazine desteğinin kesilmesiyle oluşacak devasa açığın, iktidar tarafından emekliye karşı bir mazeret olarak kullanılacağını savunan Ete, "Açık verince ne olacak? Seyyanen zam, intibak ya da sağlık katkı paylarının düşürülmesini talep ettiğimizde, 'SGK açık veriyor, görmüyor musunuz? Para yok' diyecekler. Dolayısıyla bundan sonra emekliye ilave bir ödeme yapmamanın yolunu açmış oldular." ifadelerini kullandı.
Dilek Ete'nin dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise emekli maaşlarının "sosyal yardım" statüsüne indirgenmesi planı oldu. İktidarın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR üzerinden yeni bir program hazırlığında olduğunu belirten Ete, şu iddialarda bulundu:
"Ailenin gelirine bakılacak. Hane içinde asgari ücretin üçte ikisinden fazla kişi başı gelir varsa ya da kişinin bir evi varsa, 'Senin gelirin var' denilerek kök aylığın üzerine sadece enflasyon farkı verilecek, ilave artış yapılmayacak. Kriterlerin ne olacağı belirsiz ama belli olan tek şey; SGK'ya 18 yıldır yapılan Hazine aktarımının bir gecede üstünün çizildiği."
2008 yılında aylık bağlama oranlarının yüzde 35’lere düşürülmesini hatırlatarak, "Madem her şeyi bir kalemde siliyorsunuz, aylık bağlama oranlarını düşürdüğünüz maddeyi de silin, 2008 öncesine dönelim" çağrısı yapan Ete, muhalefete de sert tepki gösterdi.
Milyonların kaderini etkileyen bu kritik yasa Meclis'ten geçerken muhalefetin sessiz kaldığını belirten SGK Uzmanı, "Muhalefet mi kaldı diyeceğim… Herkes kendi siyasi partisini güçlendirmeye, kendi iç planlarını yapmaya çalışırken bu hayati konular sessiz sedasız Meclis'ten geçip gidiyor." diyerek sözlerini noktaladı.