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Kaynak: AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından bankaların kredi faizlerini aşağı çekmesi gerektiğini belirtti.

Avdagiç, bankaların kredi faizlerini TCMB'nin faiz indirimiyle paralel şekilde düşüreceği yönündeki açıklamaların bu hafta hızlı şekilde hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

SANAYİDEKİ TOPARLANMA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğünü hatırlatan Avdagiç, büyümenin yalnızca hızının değil, hangi sektörlerden kaynaklandığının da önemli olduğunu söyledi.

İkinci çeyrekte alt kırılımların önceki çeyreğe kıyasla daha umut verici bir tablo ortaya koyduğunu belirten Avdagiç, ilk çeyrekte yüzde 0,8 daralan sanayi sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyüdüğünü kaydetti.

Avdagiç, sanayideki toparlanmanın büyümenin kalitesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

İHRACATTAKİ DARALMA YAVAŞLADI

Dış ticarette de önceki çeyreğe göre daha olumlu bir görünüm bulunduğunu belirten Avdagiç, ilk çeyrekte mal ve hizmet ihracatında yaşanan yüzde 12,7'lik düşüşün ikinci çeyrekte yüzde 3,4'e gerilediğini ifade etti.

İthalatın bu dönemde yüzde 6,4 azaldığını aktaran Avdagiç, net dış talebin daha olumlu bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

Tarım sektöründeki yüzde 13,3'lük artışın da değerli olduğunu belirten Avdagiç, çeyreklik büyümenin yüzde 0,1'den yüzde 1,1'e yükselmesinin ivmelenmeye işaret ettiğini dile getirdi.

YATIRIMLARDA YAVAŞLAMA UYARISI

Avdagiç, inşaat sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 1,9 daraldığını hatırlatarak yatırım iştahında da belirgin bir yavaşlama yaşandığını belirtti.

Yatırımların ikinci çeyrekte yalnızca yüzde 0,6 arttığını aktaran Avdagiç, sanayideki toparlanma ve ihracattaki kaybın azalmasının umut verici olduğunu ancak bu gelişmelerin kalıcı olması için yatırımların yeniden hız kazanması gerektiğini söyledi.

"FİNANSMAN MALİYETLERİ KONUSU DEVREYE GİRİYOR"

Reel sektör üzerindeki maliyet baskısına dikkat çeken Avdagiç, toparlanmanın sürdürülebilmesi açısından finansman maliyetlerinin kritik olduğunu belirtti.

Avdagiç, "Bankaların kredi faizlerini, TCMB'nin 300 baz puanlık indirimine paralel olarak bu hafta aşağı çekeceği açıklamalarının hızla gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.