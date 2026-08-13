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Kaynak: AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, eylül ayında güncellenmesi beklenen Orta Vadeli Program'da (OVP) üretimi koruyacak hedefli politikaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sıkı para politikasının enflasyonla mücadelede önemli bir dengeleme sağladığını belirten Avdagiç, bunun üretim tarafındaki maliyetlerinin ise giderek daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Avdagiç, "Türkiye'nin enflasyonu düşürürken üretimi de koruyacak seçici ve etkili araçlar geliştirmesi gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

YÜKSEK FAİZ KOBİ'LERİ ZORLUYOR

Avdagiç, özellikle yüksek faiz oranlarının işletme sermayesi maliyetlerini artırdığına dikkat çekti.

"Yüksek faiz, işletme sermayesi maliyetlerini artırırken, özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimindeki sıkıntılar devam ediyor." diyen Avdagiç, üretim kapasitesinin korunması gerektiğini vurguladı.

İTO Başkanı, hedefin genel bir kredi genişlemesi veya yeniden enflasyon oluşturacak bir talep teşviki olmadığını belirterek, üretim kapasitesini, ihracatı ve yatırımları destekleyecek seçici finansman mekanizmalarının oluşturulmasını istedi.

AVDAGİÇ'TEN OVP İÇİN 5 MADDELİK ÜRETİM ÖNERİSİ

Avdagiç, yeni OVP kapsamında hedefli üretim koruma politikası için iş dünyasının önerilerini 5 başlıkta sıraladı.

1. ÜRETİCİ VE İHRACATÇIYA UZUN VADELİ FİNANSMAN

İlk olarak ihracatçı ve üretici firmalar için uzun vadeli, sürdürülebilir ve öngörülebilir finansman kanallarının güçlendirilmesini isteyen Avdagiç, Eximbank ve benzeri mekanizmaların ihracat yapan şirketlerin yanı sıra ihracat potansiyeli taşıyan üreticileri de kapsamasını önerdi.

İşletme sermayesi ve yatırım kredilerinde üretim ve ihracat performansının temel alınması gerektiğini belirtti.

2. YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ AYRILMALI

Avdagiç, yatırım kredileri ile işletme sermayesi kredilerinin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Genel kredi genişlemesinin enflasyonla mücadele kapsamında sınırlanabileceğini belirten Avdagiç, buna karşın teknoloji yatırımı yapan, ihracat kapasitesi oluşturan ve ithal girdiyi azaltan yatırımlar için daha uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman kanalları oluşturulmasını istedi.

3. İHRACATÇIYA KUR DESTEĞİ GÜÇLENDİRİLMELİ

Avdagiç'in üçüncü önerisi, ihracatçıların maliyet artışları karşısında kur kaynaklı baskılarının azaltılması oldu.

Baskılanan kurun ihracatçıların maliyet artışlarını karşılayacak mekanizmalarla dengelenmesi gerektiğini belirten Avdagiç, döviz dönüşüm desteğinin sembolik olmaktan çıkarılarak aradaki farkı kapatacak seviyeye getirilmesini önerdi.

4. VERGİ VE SGK YÜKLERİNDE SEÇİCİ DÜZENLEME

Üretim yapan ve istihdam sağlayan firmalara yönelik vergi ve sosyal güvenlik yüklerinde seçici düzenlemeler yapılmasını isteyen Avdagiç, özellikle yüksek istihdam sağlayan ve ihracat yapan sektörlerde maliyet artışlarının istihdam kaybına dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

5. İTHALAT POLİTİKASI SANAYİ POLİTİKASIYLA ELE ALINMALI

Avdagiç'in beşinci önerisi ise ithalat politikasına ilişkin oldu.

İthalat politikasının yalnızca korumacı reflekslerle ele alınmaması gerektiğini belirten Avdagiç, Türkiye'nin üretmediği kritik girdilerde maliyetleri düşürecek bir gümrük rejiminin benimsenmesini, yerli üretim kapasitesinin bulunduğu alanlarda ise haksız rekabetin önlenmesini istedi.

"TEMEL SORUN DEZENFLASYON DEĞİL, ÜRETİM KAPASİTESİNE MALİYETİ"

Avdagiç, Türkiye'deki sıkı para politikasının enflasyonun düşürülmesi açısından önemli olduğunu ancak uygulamanın üretim üzerindeki maliyetinin arttığını ifade etti.

"Geldiğimiz noktada temel sorun, dezenflasyonun kendisi değil, dezenflasyonun üretim kapasitesi üzerindeki maliyetinin giderek artmasıdır." diyen Avdagiç, üretim tabanının korunması gerektiğini vurguladı.

TEKSTİL, MOBİLYA VE METAL SEKTÖRLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

İhracatın sürdürülebilirliğinin yalnızca dış talebe değil, Türkiye'deki üretim kapasitesine ve finansman koşullarına da bağlı olduğunu belirten Avdagiç, emek yoğun sektörlerde kapasite kaybına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Avdagiç; tekstil, hazır giyim, mobilya, metal ve makine gibi sektörlerde yüksek finansman maliyetlerinin firmaları fiyat rekabetinde zorladığını belirterek bu alanlarda kapasite kaybının önlenmesi gerektiğini ifade etti.

"ENFLASYONU DÜŞÜRÜRKEN ÜRETİMİ DE KORUMALIYIZ"

Avdagiç, Türkiye ekonomisinin kısa vadede dezenflasyonu koruması, orta ve uzun vadede ise üretim kapasitesi ile ihracat rekabetçiliğini kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

Yeni ekonomik politikanın enflasyonu düşürmek ile üretimi korumak arasında tercih yapmaya zorlanmaması gerektiğini belirten Avdagiç, her iki hedefi aynı anda gerçekleştirecek seçici, hedefli ve etkili araçların geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.