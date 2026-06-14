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Kaynak: AA

Sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından desteklenen “10 Milyonluk İsviçre’ye Hayır” başlıklı öneri, ülke genelinde seçmenlerin oyuna sunuldu.

OY VERME İŞLEMİ SABAH BAŞLADI

Yerel saatle 10.00’da başlayan oy verme işlemi 12.00’de sona erecek. İsviçre’de seçmenlerin büyük bölümünün oyunu önceden posta yoluyla kullandığı belirtildi.

Oylamaya ilişkin ilk tahminlerin öğleden sonra, resmi sonuçların ise akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

TARTIŞMALAR: KİRA, GÖÇ VE AB İLİŞKİLERİ

Girişim, kampanya sürecinde konut kiraları, yabancı iş gücü, nüfus yoğunluğu, kamu hizmetleri ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler gibi başlıklarda yoğun tartışmalara yol açtı.

Kamuoyu araştırmalarına göre toplumun bu konuda ikiye bölündüğü görülürken, son anketlerde girişime karşı çıkanların oranı yüzde 52, destekleyenlerin oranı yüzde 45 olarak ölçüldü. Yüzde 3’lük kesim ise kararsız durumda.

NÜFUS 9,5 MİLYONU AŞARSA YENİ ÖNLEMLER DEVREYE GİRECEK

Teklife göre İsviçre nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyonun altında tutulması hedefleniyor. Nüfusun 9,5 milyonu aşması halinde ise özellikle iltica ve aile birleşimi alanlarında yeni yasal düzenlemeler yapılması öngörülüyor.

Girişim ayrıca, nüfus artışını etkileyen uluslararası anlaşmaların yeniden ele alınmasını da gündeme getiriyor.

HÜKÜMET KARŞI ÇIKIYOR

Federal Konsey ve parlamentonun çoğunluğu girişime karşı çıkarken, herhangi bir karşı öneri sunulmadı. Hükümet, bu adımın mevcut sorunları çözmek yerine yeni ekonomik ve sosyal sorunlar yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

SVP ve destekçileri ise hızlı nüfus artışının konut piyasasını zorladığını, kiraları yükselttiğini ve ülkenin sosyal yapısını etkilediğini savunuyor.

İsviçre’nin mevcut nüfusunun yaklaşık 9,1 milyon olduğu belirtiliyor.