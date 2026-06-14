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2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nun ilk maçları tamamlandı. Grupta oynanan iki maçta da kazanan çıkmadı.

B GRUBU'NDA İKİ MAÇTA DA AYNI SKOR

Dün ev sahibi Kanada'nın Bosna Hersek ile 1-1 berabere kalmasının ardından bugün de Katar ile İsviçre aynı skorla sahadan ayrıldı.

İSVİÇRE EMBOLO'NUN PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

San Francisco'da oynanan karşılaşmada; Katar kalecisi Mahmud Abunada'nın yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanan İsviçre 17. dakikada Breel Embolo'nun beyaz noktadan topu ağlarla buluşturmasıyla 1-0 öne geçti.

TEK KALE OYNADIKLARI MAÇTA ÖNEMLİ FIRSATLAR KAÇIRDILAR

Mücade boyunca baskılı oynayan İsviçre birçok gol fırsatı yakalasa da kaleci Abunada'yı geçemedi.

Yüzde 68 topla oynayan ve rakip kaleye 7'si isabetli toplam 28 şut gönderen İsviçre bir türlü skorda farkı artıramadı.

Son bölümde ise Katar büyük bir sürprize imza atarak adeta futbolun kadim kuralını hatırlattı: Atamayana atarlar.

KATAR'DA KHOUKHI SAVUNMADAN ÇIKARAK UZATMALARDA SKORU EŞİTLEDİ

Katar'ın stoperi Boualem Khoukhi savunmadan ileri çıktığı atakta ceza sahası içerisine yapılan ortayı kafa vuruşuyla gole çevirerek 90+4'te skora dengeyi getirdi.

İsviçre bu golle birlikte uzun süre atlatamayacağı bir şok yaşarken Katar cephesi ise büyük sevinç yaşadı.

Puanların bölüşülmesiyle birlikte B Grubu'nda tablo her takım için eşit oldu.