Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı

Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı

Altın piyasasında dalgalanma sürerken ekonomist Muhammet Bayram’dan çarpıcı tahmin geldi. Jeopolitik riskler ve faiz politikalarına dikkat çeken Bayram, gram altının uzun vadede 10 bin TL seviyesini görebileceğini söyledi.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı - Resim: 1

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI YÖNLENDİRİYOR

Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Ekonomist Muhammet Bayram, kısa vadede altının yönünü belirleyen en önemli unsurun jeopolitik gelişmeler olduğunu belirtti.

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Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı - Resim: 2

TGRT Haber'de yer alan bilgilere göre, özellikle savaş ihtimali ve bölgesel gerilimlerin piyasalar üzerinde doğrudan etkili olduğunu ifade eden Bayram, yatırımcıların haber akışını yakından takip ettiğini söyledi.

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Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı - Resim: 3

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Gram altın fiyatlarında son dönemde sert hareketler yaşandığını belirten Bayram, mevcut seviyelerin büyük ölçüde küresel gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.

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Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı - Resim: 4

Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamaların fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı - Resim: 5

FAİZ KARARLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Altın yatırımcılarının yalnızca jeopolitik gelişmelere değil, faiz politikalarına da odaklanması gerektiğini belirten Bayram, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın kararlarının kritik rol oynadığını ifade etti.

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Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı - Resim: 6

Faizlerin yüksek seyretmesinin yatırım tercihlerinde değişime yol açabileceğine dikkat çekti.

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Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı - Resim: 7

MERKEZ BANKALARINDAN ALTINA DESTEK

Küresel merkez bankalarının son yıllarda altın rezervlerini artırma eğiliminde olduğunu belirten Bayram, bu durumun uzun vadede fiyatları destekleyen önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde altının “güvenli liman” özelliğinin daha da öne çıktığını vurguladı.

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Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı - Resim: 8

Olası barış veya anlaşma senaryosunda yükseliş beklediğini ifade eden Bayram, dikkat çekici bir öngörüde bulundu:

“Eğer savaş son bulursa altın hızlı bir şekilde 7000 liraya kadar gelir.”

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Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı - Resim: 9

“YATIRIMCI SABIRSIZ DAVRANIYOR”
Bayram, bireysel yatırımcı davranışlarını da eleştirerek, piyasanın duygusal hareketlerle yönlendirildiğini söyledi:

“Yükseldiğinde hemen alayım, düştüğünde hemen satayım diyor. Halbuki tam tersini yapmamız lazım.”

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Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı - Resim: 10

UZUN VADELİ BEKLENTİ: 8.500–10.000 TL


Bayram, uzun vadeli tahminlerini de paylaşarak gram altında geniş bir bant öngördüğünü söyledi: “Benim tahminim en düşük 8.500 TL olması yönünde ama üst bandı 10.000’e koymuştuk.”

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Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı - Resim: 11

Ancak mevcut koşullarda 10.000 TL seviyesinin kısa vadede zor olduğunu da belirtti.

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Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı - Resim: 12

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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