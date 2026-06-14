Ekonomist Muhammet Bayram gram altının 7 bin lira olabileceği tarihi canlı yayında açıkladı

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI YÖNLENDİRİYOR
Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Ekonomist Muhammet Bayram, kısa vadede altının yönünü belirleyen en önemli unsurun jeopolitik gelişmeler olduğunu belirtti.
JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI YÖNLENDİRİYOR
Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Ekonomist Muhammet Bayram, kısa vadede altının yönünü belirleyen en önemli unsurun jeopolitik gelişmeler olduğunu belirtti.
TGRT Haber'de yer alan bilgilere göre, özellikle savaş ihtimali ve bölgesel gerilimlerin piyasalar üzerinde doğrudan etkili olduğunu ifade eden Bayram, yatırımcıların haber akışını yakından takip ettiğini söyledi.
GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER
Gram altın fiyatlarında son dönemde sert hareketler yaşandığını belirten Bayram, mevcut seviyelerin büyük ölçüde küresel gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.
Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamaların fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
FAİZ KARARLARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Altın yatırımcılarının yalnızca jeopolitik gelişmelere değil, faiz politikalarına da odaklanması gerektiğini belirten Bayram, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın kararlarının kritik rol oynadığını ifade etti.
Faizlerin yüksek seyretmesinin yatırım tercihlerinde değişime yol açabileceğine dikkat çekti.
MERKEZ BANKALARINDAN ALTINA DESTEK
Küresel merkez bankalarının son yıllarda altın rezervlerini artırma eğiliminde olduğunu belirten Bayram, bu durumun uzun vadede fiyatları destekleyen önemli bir unsur olduğunu söyledi.
Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde altının “güvenli liman” özelliğinin daha da öne çıktığını vurguladı.
Olası barış veya anlaşma senaryosunda yükseliş beklediğini ifade eden Bayram, dikkat çekici bir öngörüde bulundu:
“Eğer savaş son bulursa altın hızlı bir şekilde 7000 liraya kadar gelir.”
“YATIRIMCI SABIRSIZ DAVRANIYOR”
Bayram, bireysel yatırımcı davranışlarını da eleştirerek, piyasanın duygusal hareketlerle yönlendirildiğini söyledi:
“Yükseldiğinde hemen alayım, düştüğünde hemen satayım diyor. Halbuki tam tersini yapmamız lazım.”
UZUN VADELİ BEKLENTİ: 8.500–10.000 TL
Bayram, uzun vadeli tahminlerini de paylaşarak gram altında geniş bir bant öngördüğünü söyledi: “Benim tahminim en düşük 8.500 TL olması yönünde ama üst bandı 10.000’e koymuştuk.”
Ancak mevcut koşullarda 10.000 TL seviyesinin kısa vadede zor olduğunu da belirtti.
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