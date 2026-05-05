Siyaset kulisleri, gazeteci Fatih Altaylı’nın gündeme getirdiği ve gazeteci Aytunç Erkin’in derinlemesine analiz ettiği son anket çalışmalarıyla çalkalanıyor. Gazeteci Aytunç Erkin, CHP içindeki farklı kanatların "yüzde 50 artı 1"e ulaşmak için izlenecek yol konusunda kafasının karışık olduğunu vurgularken, üç cumhurbaşkanı adayının Tayyip Erdoğan’a karşı alacağı oylar üzerinden analizini ve değerlendirmesini yaptı.

ÜÇ İSİM, ÜÇ FARKLI SENARYO

Ank-Ar verilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşı karşıya gelen üç CHP’li ismin oy oranları ve seçmen dağılımları şu şekilde yansıyor.

Ekrem İmamoğlu. Kürt seçmenin favorisi İmamoğlu Eroğan ile yarışması durumunda Erdoğan yüzde 44.4, İmamoğlu yüzde 55.6 oy alıyor.

İmamoğlu, DEM Parti seçmeninden %82.8 gibi devasa bir destek alıyor. Ancak milliyetçi-muhafazakar blokta (İYİ Parti, Anahtar Parti, YRP) Mansur Yavaş’ın gerisinde kalıyor.

MANSUR YAVAŞ-TAYYİP ERDOĞAN KARŞI KARŞIYA GELİRSE

2. Mansur Yavaş sağ blokta rekor destek alıyor. Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın karşı karşıya gelmesi durumunda, kararsızlar dağıtıldıktan sonra Yavaş yüzde 56, Erdoğan da yüzde 44 alıyor. Şimdi de Yavaş’a oy veren kitlenin dağılımına bakalım:

CHP’lilerin yüzde 95.2’si, DEM’lilerin yüzde 36.6’sı, İYİ Partiler’in yüzde 92.9’u, Yeniden Refah Partililer’in yüzde 47.3’ü, Anahtar Partiler’in yüzde 63.2’si, diğer yüzde 55.8, AKP’lilerin yüzde 2.2’si, MHP’lilerin yüzde 4.5’i oy veriyor.

Kürt seçmenin İmamoğlu’na verdiği desteğin yarısına yakını Yavaş’tan yana (Yüzde 36.6) tercihini kullanıyor. Erdoğan’a da Yavaş karşısında DEM desteğinin yüzde 10.3 olduğu görülüyor. Milliyetçi-muhafazakar seçmene baktığımızda, İYİ Parti, Anahtar ve YRP seçmeninden ciddi bir desteğin Yavaş’a geldiğini anlıyoruz. İmamoğlu’na yüzde 79.6 olan İYİ Parti desteğinin Yavaş’la birlikte yüzde 92.9’a, Anahtar Parti desteğinin yüzde 52.1’den yüzde 63.2’ye, YRP desteğinin de 32.7’den yüzde 47.3’e çıktığı görülüyor.

3. ise Özgür Özel ve Erdoğan'ın karşı karşıya gelmesi. Bu durumda Özel %50.7, Erdoğan %49.3 oy alıyor.

Aytunç Erkin'in analizine göre, Özgür Özel, Kürt seçmenden Yavaş’tan fazla, İmamoğlu’ndan az oy alırken, milliyetçi muhafazakar kitleden en düşük desteği alan isim olarak öne çıkıyor.

CHP İÇİNDEKİ GİZLİ TARTIŞMA: İMAMOĞLU MU, ÖZEL Mİ?

Aytunç Erkin, CHP içinde bir kanadın "muhalif milliyetçi ve muhafazakar seçmenin sayısal değerinin düşük olduğu" tezini savunduğunu söyledi. Erkin’in aktardığına göre bu kanat, Kürt seçmenle yapılacak iş birliğinin (Kent Uzlaşısı) zafer için yeterli olduğunu düşünüyor. Bu görüşe göre, Ekrem İmamoğlu aday olamazsa, Mansur Yavaş yerine Özgür Özel isminin parlatılması gerektiği kulislerde konuşuluyor.

"ANKET SAVAŞLARI" VE İSTANBUL-ANADOLU İKİLEMİ

Aytunç Erkin, farklı anket kuruluşlarından gelen çelişkili verilere dikkat çekerek durumu "Anket Savaşları" olarak tanımladı.

TEAM anketi, İmamoğlu’nu %57.2 ile Erdoğan’ın önünde gösteriyor.

AREA Anketi (Şubat 2025) Üçlü bir yarışta Mansur Yavaş’ı %36.4 ile birinci, Erdoğan’ı %28.3 ile ikinci, İmamoğlu’nu ise %18.8 ile üçüncü sırada göstererek tam tersi bir tablo çiziyor.

"BİZ HATA YAPARSAK KAYBEDERİZ"

Ekrem İmamoğlu’nun 2024 sonundaki "Kaybedeceksek biz hata yaptığımız için kaybederiz" uyarısını hatırlatan Aytunç Erkin, İstanbul ile Anadolu arasındaki seçmen beklentisinin farklılığına dikkat çekti.