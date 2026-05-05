05 Mayıs 2026 Salı
Altın alacaklar dikkat: Kapalıçarşı’da fiyatlar hareketlendi: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? Petrol ve bitcoin'de son durum

Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda hareketlilik devam ederken, yatırımcıların gözü Kapalıçarşı verilerine çevrildi. Küresel piyasalardaki seyrin etkisiyle altın fiyatlarında hafif yukarı yönlü bir hareket gözlemlenirken, diğer varlık sınıflarında da güncel rakamlar netleşti.

ALTINDA YÖN YUKARI

Güvenli liman olarak görülen altın, haftanın bu işlem gününde Kapalıçarşı piyasasında sınırlı bir primle işlem görüyor. Güncel verilere göre, Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının son durumu şu şekilde:

Gram Altın

6.548,52 TL alış, 6.642,15 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek Altın

10.741,00 TL alış, 10.866,00 TL satış fiyatından alıcı buluyor.

Yarım Altın

21.475,00 TL alış, 21.731,00 TL satış seviyesinde seyrediyor.

Tam Altın

42.812,00 TL alış, 43.230,00 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor.

Küresel piyasalarda Ons Altın ise 4.538 dolar seviyelerinde hareketliliğini sürdürüyor.

DÖVİZ VE EMTİA: PİYASALARDA DENGELENME

Döviz ve enerji piyasasında ise güncel tabloda dengeli bir seyir göze çarpıyor.

Dolar/TL

45,22 TL seviyelerinde, günlük bazda sınırlı bir değişimle yatay hareket ediyor.

Euro/TL

52,91 TL bandında alıcı buluyor.

Gümüş

108,89 TL seviyesinden işlem görüyor.

Brent Petrol

Enerji piyasasında varil fiyatı 118,39 dolar civarında dengeleniyor.

KRİPTO PARA: BİTCOİN'DE GÜÇLÜ SEYİR

Kripto para piyasasında ise Bitcoin, yatırımcıların takibinde olmaya devam ediyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, son verilere göre 80.433 dolar seviyesinde değerlenerek piyasadaki güçlü duruşunu koruyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

