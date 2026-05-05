Altın alacaklar dikkat: Kapalıçarşı’da fiyatlar hareketlendi: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? Petrol ve bitcoin'de son durum

ALTINDA YÖN YUKARI
Güvenli liman olarak görülen altın, haftanın bu işlem gününde Kapalıçarşı piyasasında sınırlı bir primle işlem görüyor. Güncel verilere göre, Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının son durumu şu şekilde:
Gram Altın
6.548,52 TL alış, 6.642,15 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Çeyrek Altın
10.741,00 TL alış, 10.866,00 TL satış fiyatından alıcı buluyor.
Yarım Altın
21.475,00 TL alış, 21.731,00 TL satış seviyesinde seyrediyor.
Tam Altın
42.812,00 TL alış, 43.230,00 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor.
Küresel piyasalarda Ons Altın ise 4.538 dolar seviyelerinde hareketliliğini sürdürüyor.
DÖVİZ VE EMTİA: PİYASALARDA DENGELENME
Döviz ve enerji piyasasında ise güncel tabloda dengeli bir seyir göze çarpıyor.
Dolar/TL
45,22 TL seviyelerinde, günlük bazda sınırlı bir değişimle yatay hareket ediyor.
Euro/TL
52,91 TL bandında alıcı buluyor.
Gümüş
108,89 TL seviyesinden işlem görüyor.
Brent Petrol
Enerji piyasasında varil fiyatı 118,39 dolar civarında dengeleniyor.
KRİPTO PARA: BİTCOİN'DE GÜÇLÜ SEYİR
Kripto para piyasasında ise Bitcoin, yatırımcıların takibinde olmaya devam ediyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin, son verilere göre 80.433 dolar seviyesinde değerlenerek piyasadaki güçlü duruşunu koruyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.