Kent genelinde 2 gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Felaketin eşiğinden dönüldü: Kurbanlılar tahliye edildi
Kocaeli Başiskele’de Yuvacık Barajı tahliye suyu ve sağanak nedeniyle Kiraz Deresi taştı. İş yerleri ve kurbanlık pazarı su baskını riskine karşı tahliye edildi.Derleyen: Mehmet Akif Erdem
Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı’nın tahliyesinin sağlandığı Kiraz Deresi’nin debisi yükseldi.
Artan yağışlarla dere taşarken, kıyısında bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Paşadağ Mahallesi bölgesinde kurulan kurban pazarında da su baskını yaşandı.
İlçe belediyesi ekipleri, dere ile pazar alanı arasında iş makineleriyle bent oluşturarak suyun ilerlemesini engellemeye çalıştı.
Yaklaşık 300 kurbanlık hayvan, su seviyesinde yükselme nedeniyle olası risklere karşı TIR ve kamyonlara yüklenip tahliye ediliyor. Polis, vatandaşlara ve iş yeri yetkililerine uyarılarda bulundu.
Kaynak: DHA