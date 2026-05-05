İslam Memiş altında olacakların tarihini verdi: Cuma gününe işaret etti

"Fiziki Piyasada Makas Aralığı Daraldı"

Yatırımcıların bir süredir şikayetçi olduğu, özellikle çeyrek ve gram altın alımındaki yüksek "işçilik farkları" döneminin kapandığını belirten Memiş, durumu şu sözlerle özetledi:

"Ocak ve Mart aylarında 1 kilogram külçe altında 9.000 dolar gibi oldukça yüksek işçilikler vardı ve Kapalıçarşı piyasasında dahi 250-300 lira civarında bir fark oluşuyordu. Şu an o 9.000 dolarlık işçilik kalktı. Makas aralığı 250 liradan 50 lira seviyelerine kadar geriledi. Bu durum, piyasa normalleşmesinin net bir göstergesidir. Vatandaşlarımız fiziki altın alırken artık çok daha rahat hareket edebilir."