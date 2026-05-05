İslam Memiş altında olacakların tarihini verdi: Cuma gününe işaret etti

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu.

Özellikle fiziki altın alımındaki yüksek işçilik maliyetlerinin geride kaldığına dikkat çeken Memiş, "Piyasa normalleşti, altın alırken rahat olabilirsiniz" mesajı verdi.

Yeni haftaya küresel piyasalarda dalgalı bir seyirle başlayan altın ve değerli metaller, yatırımcıların radarında olmaya devam ediyor. Haber Global ekranlarında piyasaların yönünü değerlendiren İslam Memiş, altın tarafındaki "pozitif ayrışma" beklentisini yineleyerek yatırımcılar için bir yol haritası çizdi.

"Fiziki Piyasada Makas Aralığı Daraldı"

Yatırımcıların bir süredir şikayetçi olduğu, özellikle çeyrek ve gram altın alımındaki yüksek "işçilik farkları" döneminin kapandığını belirten Memiş, durumu şu sözlerle özetledi:

"Ocak ve Mart aylarında 1 kilogram külçe altında 9.000 dolar gibi oldukça yüksek işçilikler vardı ve Kapalıçarşı piyasasında dahi 250-300 lira civarında bir fark oluşuyordu. Şu an o 9.000 dolarlık işçilik kalktı. Makas aralığı 250 liradan 50 lira seviyelerine kadar geriledi. Bu durum, piyasa normalleşmesinin net bir göstergesidir. Vatandaşlarımız fiziki altın alırken artık çok daha rahat hareket edebilir."

Altın ve Gümüşte "Pozitif Ayrışma" Beklentisi

Küresel piyasalarda savaşın etkisi ve ekonomik verilerle şekillenen kararsız bir tablo olduğunu vurgulayan Memiş, değerli metaller için yükseliş beklentisini koruyor.

Yeni haftaya her ne kadar düşüşle başlanmış olsa da Memiş bunu bir alım fırsatı olarak görüyor:

Ons Altın

Uluslararası piyasalarda 4.660 dolar seviyesinin ilk direnç noktası olduğunu belirten Memiş, hedef seviyeler olarak 4.700 ve 4.780 dolar bandına işaret etti.

Gram Altın

Ons altındaki hareketi yakından takip etmeye devam eden gram altın için düşüşlerin "fırsat" olarak görülmesi gerektiğini hatırlattı.

Gümüş

Gümüş tarafında da olumlu beklentilerini koruyan uzman isim, ons gümüşte 82 dolar, gram gümüşte ise 120 TL seviyelerini kritik direnç noktaları olarak belirledi.

"Manipülasyon Yılına Dikkat"

2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak tanımlayan İslam Memiş, yatırımcıları kısa vadeli sert dalgalanmalara karşı uyardı.

Yatırımcıların piyasadaki anlık düşüşlere takılmadan, orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklanması gerektiğinin altını çizen Memiş, özellikle jeopolitik gelişmelerin piyasalar üzerindeki baskısının devam edeceğini belirtti.

Piyasalarda Genel Görünüm

İslam Memiş, haftanın geri kalanında finansal piyasalarda çok kötümser bir tablo beklemediğini ifade ederek, petrol ve borsa endekslerinde de toparlanma beklediğini belirtti. Borsa İstanbul 100 endeksi için ise 14.600 - 14.800 dolar seviyelerinin hedef konumunda olduğunu vurguladı.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

