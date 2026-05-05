Türkiye, seçim atmosferine dair en sıcak verileri tartışmaya devam ediyor. Veri analisti Murat Kızılboğa’nın paylaştığı son anket, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut tablonun bıçak sırtı olduğunu ortaya koydu.
Son anket ortaya çıktı: Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanacak? İşte çarpıcı sonuçlar
Siyaset kulislerini hareketlendiren son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanlığı yarışında dengeler tamamen değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel arasındaki oy farkı gündem olurken, 'Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanacak?' diye merak edenlere, sonuçlar soğuk duş etkisi yaptı.Dilek Taşdemir
Ankete göre adaylar arasındaki makas daralırken, seçimlerin ikinci tura kalması kaçınılmaz görünüyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ÖZGÜR ÖZEL ARASINDA "BURUN FARKI"
Anketin en çarpıcı sonucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki oy farkının neredeyse tamamen kapanmış olması.
Ankete göre iki lider arasındaki rekabet şu şekilde şekillendi:
Özgür Özel: Yüzde 42,1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,
Adaylar arasındaki yüzde 0,1’lik sembolik fark, seçmen eğilimindeki büyük değişimin ve adayların başa baş mücadelesinin en net göstergesi oldu.
ÜÇÜNCÜ YOL VE DİĞER ADAYLAR
Ankete göre, seçimin kilit noktalarından biri olan diğer adayların oy dağılımı ise ilk turda karar çıkmasını engelliyor.
50+1 BARAJI AŞILAMIYOR: GÖZLER İKİNCİ TURDA
Ankete göre, hiçbir adayın ilk turda seçilmesi için gereken yüzde 50+1 oy oranına ulaşamadığı görülüyor.
Analizler, bu verilerin ışığında seçimin kaderinin ikinci turda belirleneceği ve küçük partilerin oylarının "belirleyici faktör" olacağı yorumlarını beraberinde getirdi.
2023 SEÇİMLERİ HAFIZALARDA
2023 yılında yapılan seçimlerde de benzer bir senaryo yaşanmış ve karar ikinci tura kalmıştı. Hatırlanacağı üzere ilk turda Recep Tayyip Erdoğan 27,13 milyon, Kemal Kılıçdaroğlu ise 24,6 milyon oy almıştı.
İkinci turda 27,73 milyon oy alan Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti. Analistlere göre, güncel anketler, Türkiye’nin bir kez daha benzer bir "final" senaryosuna karşılaşabileceğini işaret etti.
Son ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde herkese soğuk duş etkisi yaratan sonuçlar ikinci turda ise değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların 47,6'sını alırken, kazanan yüzde 52,4 ile CHP lideri Özgür Özel.
Veri analisti Murat Kızılboğa’nın paylaştığı cumhurbaşkanlığı seçimene dair son anket sosyal medyada da gündem oldu.