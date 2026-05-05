Fenerbahçe eski yöneticilerinden Mehmet Ali Aydınlar, kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Aydınlar, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe’nin geleceğinin kişisel tartışmalarla gölgelenmesini istemediğini belirterek adaylıktan çekildiğini ifade etti.

“Fenerbahçe’nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım.” ifadelerini kullanan Aydınlar, son dönemde ismi üzerinden yürüyen tartışmaları üzüntüyle takip ettiğini söyledi.

Kulübe olan bağlılığının bir makam ya da unvana bağlı olmadığını vurgulayan Aydınlar, Fenerbahçe’ye hizmet etme niyetinin her zaman sürdüğünü ancak mevcut ortamın birlik duygusuna zarar verebileceğini düşündüğünü belirtti.

Aydınlar açıklamasında, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kulübümün yanında olmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.