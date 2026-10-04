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Kaynak: Haber Merkezi

Daha önce uyuşturucu soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Etiler'deki "Kütüphane" adlı mekana ekipler tarafından gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYON SIRASINDA ÜNLÜ İSİMLER DE İÇERİDEYDİ İDDİASI

Polis ekipleri mekan içerisinde ve mekanda bulunan kişiler üzerinde arama ve inceleme gerçekleştirdi. Operasyon esnasında mekanda bir eski futbolcu ile sanat ve magazin dünyasından tanınmış bir kaç ismin bulunduğu ifade edildi.

Mekandaki müşteriler ve çalışanların kimlik kontrolleri yapılırken, üst ve çanta aramalarının da gerçekleştirildiği ifade edildi.

İŞLEMLER SAAT 04.00'E KADAR SÜRDÜ

Gece yarısı başlayan polis operasyonunda ekiplerin çalışmaları sabaha karşı saat 04.00'e kadar devam etti. Mekandaki arama ve kontrollerin ardından ekiplerin işletmeden ayrıldığı öğrenildi. Narkotik polisinin yaptığı baskında herhangi bir gözaltı işlemi olmazken narkotik madde de bulunmadı.