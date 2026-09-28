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Kaynak: Haber Merkezi

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Caivano kasabasında Camorra bağlantılı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Şafak operasyonunda aranan evlerden birinde güvenlik güçleri, duvarların, fayansların ve mobilya çekmecelerinin içine profesyonel şekilde gizlenmiş 3,2 milyon Euro nakit para ele geçirdi. Paranın Türk lirası karşılığının yaklaşık 178 milyon lira olduğu belirtildi.

PARALARI KOVALARLA TAŞIDILAR

Ekipler, 50 Euroluk banknotların selofan kaplamalar içerisinde düzenli şekilde istiflendiğini tespit etti. Gizli bölmelere ulaşabilmek için bazı duvarlar yıkılırken duş kabininin zemini de söküldü.

Ortaya çıkarılan milyonlarca Euro'nun taşınması için ekiplerin plastik paspas kovalarını kullandığı belirtildi.

Napoli Baş Antimafya Savcısı Nicola Gratteri, paranın evde olduğunu bildiklerini ancak saklandığı yerleri bulabilmek için kapsamlı bir arama yaptıklarını söyledi. Muhbirlerin ifadelerine göre reşit olmayan çocukların dahi para bölmelerini 24 saat boyunca koruduğu ileri sürüldü.

SİLAHLAR VE ROLEX SAATLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Evdeki aramalarda nakit paranın yanı sıra çok sayıda Kalaşnikof piyade tüfeği, farklı türlerde tabancalar ve 11 lüks Rolex kol saati ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen paranın büyük bölümünün uluslararası uyuşturucu ticaretinden elde edildiğini değerlendiriyor.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 34 şüpheli, “mafya tipi örgüt kurmak”, “şantaj” ve “uyuşturucu ticareti” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen paranın organize suç mağdurlarını desteklemek amacıyla İtalya Adalet Fonu'na devredilmesinin planlandığı belirtilirken soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.