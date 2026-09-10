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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kâğıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli'ni tamamlayarak hizmete açtı. Kâğıthane'den başlayarak Bahçelievler ve Sefaköy'e uzanan tünelin uzunluğu 20 kilometreyi aşıyor.

İSKİ tarafından hayata geçirilen sistem, günlük 1 milyon 500 bin metreküp su taşıma kapasitesine sahip. Yatırımın güncel maliyetinin ise 17 milyar 110 milyon lira olduğu açıklandı.

AFETLERE KARŞI SU HATLARI YEDEKLENİYOR

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, projenin yalnızca mevcut su ihtiyacına yönelik olmadığını, olası afet ve su krizlerine karşı İstanbul'un altyapısını da güçlendireceğini belirtti. Aslan, olası bir afette İstanbul'u susuz bırakmamak için içme suyu hatlarının yedeklendiğini ifade etti.

İSTANBUL'UN SU KAPASİTESİ 5 MİLYON METREKÜPÜ GEÇTİ

İBB'nin verilerine göre İstanbul'un günlük içme suyu arıtma kapasitesi 2019'dan bu yana yüzde 16 artırılarak 4 milyon 352 bin metreküpten 5 milyon 58 bin metreküpe çıkarıldı.

Bu süreçte 5 yeni içme suyu arıtma tesisi ve 170 bin metreküp kapasiteli 11 yeni içme suyu deposu hizmete alındı. Ayrıca 1.047 kilometre içme suyu şebekesi ile 309 kilometre isale hattı İstanbul'a kazandırıldı.

Su şebekesindeki kayıp-kaçak oranının da yüzde 22,34'ten yüzde 18,48'e düşürüldüğü belirtildi.