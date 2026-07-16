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İstanbul’un nefes ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları’nda yapılaşma devam ederken bir taraftan da madencilik faaliyetleri de gitgide genişliyor. Laçin Agrega isimli şirketin Şile’de işlettiği kalker ocağı ve kırma eleme tesislerini büyütmek istediği gündeme gelmiş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projeye, “ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu” kararı verilmişti.

Şirket ilk olarak kalker ocağı onayını 2021 yılında alırken ilk olarak 20.31 hektarlık alanda yapılan çalışma yıllar içerisinde 44.31 hektara kadar genişledi. Alanda, toplamda 80 hektarlık ruhsatı bulunan şirket, bu alanı 58.18 hektar genişletecek.

Söz konusu bölgede ruhsat alanının daha geniş şekilde bulunması, zaman içerisinde 58.18 hektarın da büyüyebileceği riskini barındırırken şirketin, söz konusu projeye 200 milyon 524 bin TL harcayacağı öğrenildi.

“İSTANBUL’UN AKCİĞERLERİ” DEDİLER, BİNLERCE AĞAÇ KESECEKLER!

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, şirket tarafından gönderilen raporda, şirketin talep ettiği alanın tamamının orman arazisi statüsünde olduğu öğrenildi.

Raporda, “İstanbul’un akciğerleri konumunda olan ve adeta ormanlar içinde kaybolan ilçesi Şile, sadece İstanbul için değil, adeta tüm Türkiye’ye örnek olacak olan adımlarını giderek büyütmektedir. İlçenin yüzde 80’i ormanlarla kaplı” ifadelerine yer verilirken genişletme çalışmalarında en az 3 bin 273 ağacın kesileceği öğrenildi.

MADEN OCAĞININ KAPASİTESİ DE YÜKSELTİLDİ!

Fıstıkçamı ve meşe ağaçlarının kesilmesiyle birlikte her gün patlama da yapılacağı bilgisine ulaşılırken şirketin ruhsat sahası içerisinde bulunan 19 memeli ve 5 fauna türünün de, korunması gereken türler listesinde bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu genişleme yapılırken iki yeni pasa alanı da tespit edildi ve kalker ocağının kapasitesi yıllık 3 milyon 562 bin tona çıkarıldı. Şirket, bölgede yılda 12 ay, ayda 25 gün olmak üzere günde 16 saat çalışacak.

VATANDAŞLARDAN “ONAY VERMİYORUZ” İSYANI!

Yapılması planlanan projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı,17 Mayıs 2023 tarihinde yapılırken toplantıya katılan vatandaşlar şikayetlerini ifade etmişti.

Vatandaşlar, “İlk ÇED toplantısından bu yana tüm taleplerimiz ve maden ocağı açılmasını talep etmediğimiz bildirildi. O zaman da onay vermedik, şimdi de onay vermiyoruz. Köy yolumuz kapandı. Tarım yapılan alanlara ocaktan gelen su doluyor. Gece çalışmasından kaynaklı gürültü ile deprem oluyor sanıyoruz” sözlerini sarf etmişti.