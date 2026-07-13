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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan yaylaları arasında sürdürülen maden arama çalışmalarına yönelik tepkiler büyüyor. Bölge halkı, doğanın ve su kaynaklarının zarar gördüğünü belirterek çalışmaların durdurulmasını istiyor.

Maden sahasına karşı çıkan vatandaşlar arasında, yıllardır bu yaylalarda yaşayan yaşlı amca ve teyzeler de yer alıyor. Ellerinde bastonlarıyla alana gelen vatandaşlar, yaylaların gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakılması gerektiğini ifade ederek mücadelelerini sürdürüyor.

Bölge sakinleri, maden çalışmaları nedeniyle bazı obaların su kaynaklarının kesildiğini öne sürerek büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Hayvancılık ve günlük yaşam için hayati öneme sahip suyun kesilmesinin hem yaşamı hem de üretimi olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, yetkililerin soruna acil çözüm bulmasını istedi.

Doğal yaşamın korunmasını talep eden vatandaşlar, maden faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin kapsamlı şekilde incelenmesini isterken, bölgedeki hukuki süreç ve protestolar da devam ediyor.