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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen İstanbulspor, transfer döneminin son gününde iki ismi renklerine bağladı.

Sarı-siyahlı kulüp, geçtiğimiz sezonu Bandırmaspor'da kiralık olarak geçiren Mamadou Fall ile son olarak Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyer formalarını giyen tecrübeli orta saha Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı.

BİRER YILLIK SÖZLEŞME

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, Mamadou Fall ve Aytaç Kara ile birer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-siyahlılar, yeni sezonda iki oyuncudan da önemli katkı almayı hedefliyor.