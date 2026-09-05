Başkent temsilcisinin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki son idmanı, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşuları ile koordinasyon çalışmalarına katıldı.

Gençlerbirliği Trabzonspor deplasmanına hazır - Resim : 1

Çabukluk ve reaksiyon üzerine gerçekleştirilen bölümün ardından kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde ise tam sahada taktik organizasyonlar ve duran top çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor’da yeni dönemin ilk maçı: Rakip GençlerbirliğiTrabzonspor’da yeni dönemin ilk maçı: Rakip GençlerbirliğiSpor

Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Tedavisi süren Cheikh Niasse'nin yanı sıra takımla yeni çalışmaya başlayan Kevin Rodrigues'in de karşılaşmanın kadrosunda bulunması beklenmiyor.