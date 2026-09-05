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Kaynak: AA

Başkent temsilcisinin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki son idmanı, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşuları ile koordinasyon çalışmalarına katıldı.

Çabukluk ve reaksiyon üzerine gerçekleştirilen bölümün ardından kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde ise tam sahada taktik organizasyonlar ve duran top çalışmaları gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Tedavisi süren Cheikh Niasse'nin yanı sıra takımla yeni çalışmaya başlayan Kevin Rodrigues'in de karşılaşmanın kadrosunda bulunması beklenmiyor.