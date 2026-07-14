İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Temmuz'da Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polisin takibi sonucu şüpheli B.Ş. uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalandı. Şüphelinin silahlı eylem hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, bağlantılı olduğu M.A.K. ve M.K'yi de gözaltına aldı.

İstanbul'da silahlı eylem hazırlığına operasyon: Uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalandılar - Resim : 1

Polisin 5 ilçede 10 adrese düzenlediği operasyonlarda, uzun namlulu tüfek, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve şarjör ile suç eylemlerinde kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen sahte plakalar ve motosiklet kaskları ele geçirildi.

İstanbul'da silahlı eylem hazırlığına operasyon: Uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalandılar - Resim : 2

Şüpheliler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'da silahlı eylem hazırlığına operasyon: Uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalandılar - Resim : 3

Soruşturmanın devamında yapılan eş zamanlı operasyonda ise R.R, E.A. ve A.K. gözaltına alınırken, R.T. güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu şüpheliler de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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