Saksıya bu bitkiyi eken köşeyi dönüyor: Mavi altının 400 bin lira getirisi var

TOPRAKSIZ TARIMLA GELEN REKOR VERİM

Geleneksel tarımda toprak analizi ve pH dengesi en büyük problemken, modern tarım teknolojileri bu sorunu ortadan kaldırdı. Özel saksılarda, asidik torf ve kokopit (hindistan cevizi kabuğu) karışımıyla yapılan üretim, Türkiye'nin her bölgesini potansiyel bir yaban mersini cennetine dönüştürüyor. Uzmanlar, saksı yönteminin topraklı üretime göre %40 daha fazla verim sağladığını ve su tüketimini yarı yarıya düşürdüğünü belirtiyor. Ayrıca bilgisayar kontrollü damlama sulama sistemleri sayesinde, koca bir arazinin bakımı tek bir akıllı telefon uygulaması üzerinden yönetilebiliyor.