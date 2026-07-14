Yeniçağ Gazetesi
14 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Saksıya bu bitkiyi eken köşeyi dönüyor: Mavi altının 400 bin lira getirisi var

Saksıya bu bitkiyi eken köşeyi dönüyor: Mavi altının 400 bin lira getirisi var

Geleneksel tarımı rafa kaldıran yeni nesil girişimciler, saksıda yaban mersini üretimiyle rekor kâr marjlarına ulaşıyor. Dönüm başına yıllık net 400.000 TL’yi bulan geliriyle bu 'mavi altın', Türkiye'nin yeni ihracat şampiyonu olmaya aday. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Saksıya bu bitkiyi eken köşeyi dönüyor: Mavi altının 400 bin lira getirisi var - Resim: 1

Türkiye genelinde tarım sektöründe ezber bozan bir dönüşüm yaşanıyor. Klasik tarım ürünlerinin yüksek su tüketimi ve düşük kâr marjlarından yorulan yatırımcılar, rotayı saksıda topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen yaban mersinine (blueberry) çevirdi.

1 8
Saksıya bu bitkiyi eken köşeyi dönüyor: Mavi altının 400 bin lira getirisi var - Resim: 2

Yatırımcısına ikinci yıldan itibaren kazandırmaya başlayan ve "mavi altın" olarak adlandırılan bu meyve, özellikle sanayi ve teknoloji sektöründen tarıma geçiş yapmak isteyen girişimcilerin bir numaralı gözdesi oldu.

2 8
Saksıya bu bitkiyi eken köşeyi dönüyor: Mavi altının 400 bin lira getirisi var - Resim: 3

TOPRAKSIZ TARIMLA GELEN REKOR VERİM

Geleneksel tarımda toprak analizi ve pH dengesi en büyük problemken, modern tarım teknolojileri bu sorunu ortadan kaldırdı. Özel saksılarda, asidik torf ve kokopit (hindistan cevizi kabuğu) karışımıyla yapılan üretim, Türkiye'nin her bölgesini potansiyel bir yaban mersini cennetine dönüştürüyor. Uzmanlar, saksı yönteminin topraklı üretime göre %40 daha fazla verim sağladığını ve su tüketimini yarı yarıya düşürdüğünü belirtiyor. Ayrıca bilgisayar kontrollü damlama sulama sistemleri sayesinde, koca bir arazinin bakımı tek bir akıllı telefon uygulaması üzerinden yönetilebiliyor.

3 8
Saksıya bu bitkiyi eken köşeyi dönüyor: Mavi altının 400 bin lira getirisi var - Resim: 4

YILLIK GELİR TABLOSU: 1 DÖNÜMDEN NE KADAR KAZANILIYOR?

Peki, 1 dönümlük (1.000 $m^2$) bir alanda saksıda yaban mersini yetiştiren bir girişimci yıllık ne kadar kazanıyor?

Sektör temsilcilerinden alınan güncel verilerle hazırlanan gelir-gider tablosu şu şekilde:

Fidan Kapasitesi: 1 dönüm araziye ortalama 350 adet özel üretim saksı ve fidan yerleştiriliyor.

Tam Verim Dönemi (4. ve 5. Yıl): Fidan başına ortalama 5 kilogram meyve hasat ediliyor.

Dönüm Başı Toplam Üretim: Yıllık ortalama 1.750 kilogram birinci sınıf yaban mersini elde ediliyor.

Satış Fiyatı (2026 Sezonu): Toptan ve ihracat odaklı satışlarda kilogram fiyatı 230 TL bandında seyrediyor.

4 8
Saksıya bu bitkiyi eken köşeyi dönüyor: Mavi altının 400 bin lira getirisi var - Resim: 5

YILLIK BRÜT GELİR: 1.750 kg × 230 TL = 402.500 TL

Girişimcinin Notu: İlk yıl yapılan kurulum ve fidan maliyetleri (yaklaşık 130.000 TL), ikinci yılın hasat geliriyle kendini tamamen amorti ediyor. 3. yıldan itibaren işletme giderleri (su, gübre, elektrik) yıllık bazda sadece %15-20 civarında kalıyor. Bu da elde edilen gelirin neredeyse tamamının net kâra dönüşmesini sağlıyor.

5 8
Saksıya bu bitkiyi eken köşeyi dönüyor: Mavi altının 400 bin lira getirisi var - Resim: 6

AVRUPA PAZARI TÜRK ÜRETİCİSİNİ BEKLİYOR

Yaban mersininin bu kadar yüksek gelir getirmesinin en büyük sırrı ise ihracat potansiyeli. Türkiye, sahip olduğu iklim avantajı sayesinde Avrupa ülkelerinden yaklaşık 1 ay önce hasat yapabiliyor. Avrupa pazarında yaban mersininin en kıt olduğu "erken hasat" döneminde devreye giren Türk üreticiler, ürünlerini döviz cinsi üzerinden çok yüksek fiyatlarla ihraç etme şansı yakalıyor.

6 8
Saksıya bu bitkiyi eken köşeyi dönüyor: Mavi altının 400 bin lira getirisi var - Resim: 7

DEVLETTEN GİRİŞİMCİYE TAM DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası, bu yüksek katma değerli ürünü üreten girişimcilere kapılarını sonuna kadar açıyor.

Düşük Faizli Yatırım Kredisi: Yatırım maliyetinin büyük kısmı için 2 yıl ödemesiz, uzun vadeli ve sübvansiyonlu kredi imkanı.

7 8
Saksıya bu bitkiyi eken köşeyi dönüyor: Mavi altının 400 bin lira getirisi var - Resim: 8

%50 Damlama Sulama Hibesi: Kurulacak olan otomasyonlu sulama sistemlerinin yarısı devlet tarafından karşılanıyor. Hem sürdürülebilir bir gelecek kurmak hem de yüksek enflasyonist ortamda parasının değerini katlamak isteyenler için "mavi altın", 2026 yılının en kârlı yeşil yatırımı olarak zirvedeki yerini koruyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro