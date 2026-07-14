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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Türkiye genelinde 73 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında Ordu da yer alırken, ülke genelinde yürütülen çalışmalara 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı.

985 KİLOGRAM UYUŞTURUCU VE 1,6 MİLYON HAP ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen operasyonlarda 1.780 şüpheli yakalanırken, bunlardan 935'i tutuklandı, 224 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda görev alan polis teşkilatı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçen tüm personel tebrik edilerek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yapılan ayrı bir açıklamada ise FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik mücadelenin aynı kararlılıkla devam ettiği belirtilirken, 81 ilde 968 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldığı ifade edildi.