Fenerbahçe’nin sezon başında Al-Nassr’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile ara transfer döneminde yollar ayrılmıştı. Kariyerine Rusya ekiplerinden Zenit Saint Petersburg’ta devam eden Kolombiyalı futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İSTANBUL İDDİASI

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran’ın, temsilcisiyle birlikte iki gündür İstanbul’da bulunduğu öne sürüldü. Spor yorumcusu Ali Naci Küçük, futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple yeniden temas kurduğunu iddia etti.

OKAN BURUK'UN KARARI

İddialara göre Duran cephesi Ocak ayında Galatasaray’a önerildi ancak yüksek maliyet ve takım dengesine etkisi nedeniyle süreç ilerlemedi.

Ali Naci Küçük, Duran ve temsilcisinin İstanbul’daki görüşmelerinde Galatasaray’la yeniden temas kurduğunu söylerken, teknik direktör Okan Buruk’un transfere sıcak bakmadığını ve resmi bir görüşme yapılmadığını belirtti.