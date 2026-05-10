Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u evinde 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı kırmızılı kulüp 4 sene üst üste şampiyonluğu, "Tüm zorluklara ve engellere rağmen: DÖRT DÖRTLÜK ŞAMPİYON" ifadelerini kullanarak paylaştı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK GÖNDERİSİNİ BEĞENDİ

Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğenenler arasında ise Fenerbahçe'nin eski forveti Jhon Duran da yer aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Daha önce Davinson Sanchez'in Fenerbahçe'ye karşı kazanılan derbiyle ilgili gönderisine alev emojisi atan Kolombiyalı yıldız bu kez de Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan şampiyonluk paylaşımını beğenerek bir kez daha sarı lacivertli taraftarların tepkisini topladı.