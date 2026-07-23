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Kaynak: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte 3 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği, daha önceki saldırılarda yaralanan 2 Filistinlinin de yaşamını yitirdiği, 1 Filistinlinin ise enkaz altındaki cenazesine ulaşıldığı bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 1185 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1185 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 816 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 803 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 311'e, yaralı sayısının ise 173 bin 924'e yükseldiği belirtildi.

Gazze'de enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.