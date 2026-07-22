Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İsrail basınında yer alan dikkat çekici bir habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde "Sarı Hat"ın dışına çıkarak yeni kara bariyerleri inşa etti. Uydu görüntülerine dayandırılan iddialarda, ordunun kontrol alanını önemli ölçüde genişlettiği öne sürüldü.

"SARI HAT"IN ÖTESİNE GEÇTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Haaretz gazetesinin Planet Labs uydu görüntülerine dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunun aylardır inşa ettiği kara bariyeri büyük ölçüde toprak setler ve hendeklerden oluşuyor.

Haberde, bariyerin Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hat"ı bazı noktalarda yüzlerce metre, bazı bölgelerde ise 1 kilometreden fazla aştığı ileri sürüldü.

KONTROL EDİLEN ALANIN YÜZDE 65'E ULAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Habere göre, İsrail ordusunun işgali genişletmesiyle birlikte kontrolü altındaki alanın Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 65'ine çıktığı iddia edildi.

Temmuz 2026'da çekildiği belirtilen uydu görüntülerinde, Han Yunus bölgesinde kara bariyerinin Selahaddin Caddesi boyunca yaklaşık 400 metre, Refah bölgesinde ise yaklaşık 1300 metre "Sarı Hat"ın ötesine uzandığı öne sürüldü.

"SARI HAT" NEDİR?

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planın ilk aşamasında, İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen ayrım çizgisini ifade ediyor.

Filistin tarafı ise İsrail'in bu düzenlemelere tam olarak uymadığını, "Sarı Hat"ı kademeli olarak ileri taşıdığını ve bu bölgelerde sivillere yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti.