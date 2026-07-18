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İsrail Savunma Bakanı Katz, “İsrail sınırlarını ve sınır bölgelerindeki yerleşimleri korumak amacıyla Suriye, Gazze ve Lübnan’daki güvenlik bölgelerinde kalma kararlılıklarını” dile getirdi. Katz, “ABD’den hiçbir zaman sınırlarımızda bizim yerimize hareket etmesini istemedik” diyerek Trump'ın geri çekilin çağrılarını reddetti.

İsrailli yetkililer Filistin, Lübnan ve Suriye topraklarındaki işgali “güvenlik gerekçeleri” diyerek savunsa da ülke liderleri uzun süredir yasa dışı Yahudi yerleşimlerini genişletme, doğal kaynakları ele geçirme ve “Büyük İsrail” projesi kapsamında İsrail’in sınırlarını büyütme arzularını açıkça dile getiriyor.

Trump’tan Suriye ve Lübnan’dan çekilme talebi

ABD Başkanı Trump, çarşamba günü İsrail Başbakanı Netanyahu’dan birliklerini Suriye ve Lübnan’dan çekmesini istedi. Trump’ın bu taleple ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşa odaklanmayı amaçladığı belirtildi.

"İSRAİL'İN VARLIĞI GERİLİME YOL AÇIYOR"

Dış basında yer alan haberlere göre; Trump, Netanyahu’ya “Sizi orada istemiyorlar. Birliklerinizi yeniden konuşlandırmalısınız” dedi. ABD Başkanı, İsrail’in Lübnan ve Suriye’deki varlığının Şam ve Beyrut’la “gerilime yol açtığını” da ifade etti.

İSRAİL'DEN TRUMP'A REST

Buna rağmen İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği ve “güvenlik bölgesi” olarak tanımladığı alanda kalıcı askeri mevziler inşa etmeye başladı. Maariv’in haberine göre yüksek noktalara kurulan bu mevzilerin her birinde havanlar, roketatarlar ve makineli tüfekler bulundurulacak. Konumları sayesinde İsrail askerleri Lübnan topraklarının iç kesimlerini de gözetleyebilecek.

İsrail ordusu ayrıca işgalin geçici değil uzun süreli olacağına işaret eden bir yol ve destek altyapısı ağı kuruyor.

LÜBNAN’IN YÜZDE 6’SINI İŞGAL ETTİLER

İsrail’in “güvenlik bölgesi” Lübnan’ın yaklaşık 10 kilometre içine uzanıyor ve ülke topraklarının yüzde 6’sına kadar olan bölümünü kapsıyor.

Lübnanlı güvenlik kaynakları, savaşın 2 Mart’ta yeniden şiddetlenmesinden bu yana ülke topraklarında yaklaşık 23 yeni İsrail askeri mevzisi kurulduğunu tespit etti.

İsrail, Kasım 2024’te tek taraflı bir ateşkesle sona eren önceki savaş sırasında oluşturduğu beş kalıcı mevzinin işgalini de sürdürüyor. Bu mevziler Lebbune, Cebel Blat, Cel el-Deyr, Devavir ve Hamamis tepelerinde bulunuyor.

Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Lübnan’da işgal ettiği köy ve kasabaları Gazze’de yaptığı gibi tamamen yok etmeyi amaçladığını açıkladı.

Katz, “Güney Lübnan’ın Gazze’ye dönüşeceğini söylemiştim. Refah modelini uygulayacak, oradaki her şeyi yok edecektik. Onlara tam olarak bu şekilde davranacaktık. Biz de bunu yaptık” ifadelerini kullandı.

GAZZE’NİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İSRAİL İŞGALİ ALTINDA

İsrail güçleri, Filistinlilere karşı iki yılı aşkın süredir devam eden soykırımın ardından harabeye dönen Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 60 ila 70’ini işgal altında tutuyor.

Bu alanların büyük bölümünü genişletilmiş tampon bölgeler, stratejik koridorlar ve tamamen yerle bir edilen güvenlik sahaları oluşturuyor.

Gazze’nin kalan kesimi Filistinlilerin kontrolünde bulunuyor. Yerinden edilen yaklaşık iki milyon Gazzelinin neredeyse tamamı bu dar alanda yaşıyor. İsrail’in evlerini yıkması nedeniyle yaklaşık bir milyon kişi, kalabalık ve sağlıksız çadır kentlerde barınıyor.

SURİYE’DE İŞGAL ALANI GENİŞLEDİ

İsrail, Beşar Esad yönetiminin Ekim 2024’te devrilmesinin ardından işgalini Golan Tepeleri’nin ötesine genişletti.

İsrail’in Suriye’de işgal ettiği toplam alan yaklaşık 1.640 kilometrekareye ulaştı. Bunun 440 kilometrekaresini Esad yönetiminin devrilmesinden sonra ele geçirilen topraklar oluşturuyor.

İsrail askerleri, Şam yönetiminin herhangi bir direnişiyle karşılaşmadan düzenli olarak Suriye’nin daha iç bölgelerine baskınlar düzenliyor.