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Kaynak: AA

Yerel kaynaklara göre, 17 yaşındaki Fadi Hamdullah en-Nasan, yaklaşık bir hafta önce İsrail askerlerinin El-Mugayyir beldesine gerçekleştirdiği baskın ile Filistin topraklarını gasbeden

İsraillilerin beldeye yönelik saldırısı sırasında uyluğundan gerçek mermiyle vurularak ağır yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Nasan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 11 Temmuz'da El-Mugayyir beldesinde bir eve saldırmış, olayda Nasan'ın yanı sıra 2 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle yaralanmış, 10 yaşındaki bir çocuk ise ses bombasının isabet etmesi sonucu başından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.