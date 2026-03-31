İsrail Sağlık Bakanlığı, İran ve Hizbullah’ın saldırılarında kaydedilen bilançoyu açıkladı. Bakanlık açıklamasında son 24 saatte 121 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastanede tedavi altına alınanlar arasında 1 kişinin durumunun ağır olduğu, 8 kişinin durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

Bakanlık, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana hastaneye kaldırılan 6 bin 131 kişiden 118’inin tedavisinin hastanede devam ettiğini bildirdi. Yaralananlar arasında sivillerin yanı sıra askerlerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, yaralanmaların nedenlerine dair bilgi verilmedi.