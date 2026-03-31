İsrail Sağlık Bakanlığı, İran ve Hizbullah’ın saldırılarında kaydedilen bilançoyu açıkladı. Bakanlık açıklamasında son 24 saatte 121 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastanede tedavi altına alınanlar arasında 1 kişinin durumunun ağır olduğu, 8 kişinin durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

Bakanlık, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana hastaneye kaldırılan 6 bin 131 kişiden 118’inin tedavisinin hastanede devam ettiğini bildirdi. Yaralananlar arasında sivillerin yanı sıra askerlerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, yaralanmaların nedenlerine dair bilgi verilmedi.

İsrail'de Filistinlilere idam cezasıİsrail'de Filistinlilere idam cezasıDünya