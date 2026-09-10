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Kaynak: Haber Merkezi

İsrail ordusu ve istihbaratında görev yapan 24 kişinin tanıklıklarına dayanan "NAZA" adlı belgesel, Venedik Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi.

Oscar ödüllü İsrailli yönetmenler Yuval Abraham ve Rachel Szor'un çektiği belgeselde, Gazze'deki gözetleme faaliyetlerinden yapay zeka destekli hedef belirleme sistemlerine kadar birçok uygulamaya ilişkin iddialar yer aldı.

24 KİŞİ KİMLİĞİNİ GİZLEYEREK KONUŞTU

Belgeselde konuşan 24 İsrailli asker ve istihbarat görevlisinin kimlikleri, karşılaşabilecekleri riskler nedeniyle gizlendi. Tel Aviv'de gece saatlerinde yapılan çekimlerde katılımcıların görüntüleri ve sesleri dijital olarak değiştirildi.

İsrailli asker ve istihbaratçıların anlatımlarına göre yapay zeka destekli sistemler, Gazze'de potansiyel hedefleri belirlemek için kullanıldı. Belirlenen kişilerin, ailelerinin de ölebileceği bilinmesine rağmen geceleri evlerinde bombalandığı öne sürüldü.

TELEFONLARIN HACKLENDİĞİ İDDİASI

Belgeselde, hedef olarak belirlenen kişilerin konumlarını tespit etmek için cep telefonlarının hacklendiği de iddia edildi. İstihbarat görevlilerinin hedefteki kişilerin eşleri ve çocuklarıyla yaptığı konuşmaları gizlice dinlediği öne sürüldü.

Bazı durumlarda konuşmaların saldırıdan yalnızca birkaç dakika öncesine kadar takip edildiği, ardından evlerin vurulduğu iddia edildi.

"GÖREVİMİZ BARIŞI ENGELLEMEKTİ"

Filmde bazı mahallelerin, insanların halen evlerinde bulunduğunun tahmin edilmesine rağmen yıkıldığı; sivil evlerin yakıldığı ve bir gıda dağıtım noktasında sivillerin öldürüldüğü yönünde de iddialar yer aldı.

Belgeselde konuşan ve doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisine bağlı olduğu belirtilen gizli bir istihbarat biriminde görev yapan kişilerden biri ise birimin görevini "barışı engellemek" sözleriyle tanımladı.

Yönetmenler Abraham ve Szor, filmin tek tek askerlerin eylemlerinden ziyade verilen emirleri, politikaları ve bunların uygulanmasını mümkün kılan askeri sistemi incelediğini belirtti.

Venedik Film Festivali Sanat Direktörü Alberto Barbera, İsrailli asker ve istihbarat görevlilerinin konuşmaya ikna edilmesinin üç yıl sürdüğünü açıkladı.