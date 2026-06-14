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İsrail ordusu, Lübnan topraklarından ülkenin kuzey sınırında yer alan askeri bir bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ordudan yapılan resmi açıklamada, sınır hattındaki askeri mevzileri hedef alan ve Hizbullah'a ait olduğu değerlendirilen "şüpheli hava unsurlarının" hava savunma sistemleri tarafından başarıyla düşürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, İHA saldırısı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İsrail yerel basını, sızan İHA'lar nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan birçok yerleşim biriminde acil durum uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise İsrail'in kuzey sınırında yer alan Şlomi yerleşimi yakınlarında bir İHA'nın havada vurularak düşürüldüğü anlar yer aldı.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN "DAHİYE" MİSİLLEMESİ ÇAĞRISI

Saldırının ardından İsrail hükümetinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde yer alan ve Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine yönelik ağır bir askeri müdahale talep etti.

Bakan Smotrich, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail topraklarına giren iki İHA'nın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun daha önce ilan ettiği "Dahiye denklemini" test ettiğini ileri sürdü. Sert ifadeler kullanan Smotrich, şu çağrıda bulundu:

"Lübnan'dan gelen bu saldırılara karşılık, Dahiye'de bugün binaların derhal yerle bir edilmesini talep ediyorum."

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan her roket ve İHA'ya karşılık, Beyrut'un Dahiye bölgesinde misilleme olarak 10 binanın yıkılması gerektiği yönündeki tezini sık sık dile getiriyor.

"DAHİYE'NİN KADERİ KUZEY YERLEŞİMLERİYLE AYNIDIR"

Hükümet kanadından benzer bir tehdit de Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan geldi. Bakan Katz, "Dahiye'nin kaderi, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin kaderiyle aynıdır" ifadelerini kullanarak; sınır bölgelerine yapılacak herhangi bir saldırı durumunda, doğrudan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye mahallesini hedef alacaklarını açıkça ilan etti.