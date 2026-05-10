ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci oldukça kırılgan bir şekilde devam ederken İsrail ile ilgili ortaya çıkan bir iddia dikkat çekti.

Wall Street Journal gazetesi, İsrail ordusunun İran’a yönelik hava harekâtını desteklemek amacıyla Irak’ın batısındaki çöl bölgesinde gizli bir askeri üs kurduğunu yazdı. Habere göre, Irak makamlarının bilgisi dışında faaliyet gösteren üste, olası uçak kayıplarında İsrailli pilotları kurtarmakla görevli özel kuvvetler konuşlandırıldı.

The Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililer dahil konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu İran’a karşı yürütülen hava operasyonları öncesinde Irak’ın batısındaki ıssız çöl bölgesinde gizli bir tesis inşa etti. İsrail özel kuvvetlerinin bulunduğu ve hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gören üssün, ABD’nin bilgisi dahilinde savaş başlamadan kısa süre önce kurulduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu üssün Irak hükümeti ve ordusundan gizlendiği, ancak mart ayı başında neredeyse açığa çıkacağı aktarıldı. Irak devlet medyasına göre, bölgede yaşayan bir çoban helikopter hareketliliği de dahil olmak üzere olağan dışı askeri faaliyetleri yetkililere bildirdi. Bunun üzerine keşif amacıyla bölgeye sevk edilen Irak askerlerine ateş açıldı; çıkan olayda bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Konuya yakın kaynaklardan biri, Irak birliklerini bölgeden uzaklaştırmak amacıyla İsrail’in hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü. Irak makamları ise saldırının ardından bölgeye, IŞİD’le mücadelede önemli rol oynayan Terörle Mücadele Servisi’ne bağlı iki birim daha gönderdi. Yapılan aramalarda, bölgede askeri unsurların bulunduğuna işaret eden bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, mart ayı başında yaptığı açıklamada, saldırının “koordinasyon ya da onay olmaksızın gerçekleştirilen pervasız bir operasyon” olduğunu söyledi. Muhammedavi, Irak askerlerinin şafak vakti Humvee araçlarıyla olay yerine ilerledikleri sırada yoğun ateş altında kaldığını, olay öncesinde ise bölgede “havadan desteklenen ve birliklerin kapasitesinin üzerinde faaliyet gösteren belirli bir gücün” bulunduğunun değerlendirildiğini ifade etti.

Irak, mart ayı sonunda Birleşmiş Milletler’e yaptığı başvuruda saldırının yabancı güçler ve hava unsurları içerdiğini belirterek olaydan ABD’yi sorumlu tuttu. Ancak WSJ’ye konuşan bir kaynak, saldırıyla Washington’ın ilgisi olmadığını savundu.

Haberde, İsrail’in Irak’taki gizli üsse, İran üzerinde görev yapan savaş uçaklarından herhangi birinin düşmesi ihtimaline karşı arama-kurtarma ekipleri yerleştirdiği belirtildi. İran’la savaş sırasında İsrail’e ait bir uçağın düşürülmediği, ancak İran’ın İsfahan kenti yakınlarında bir ABD F-15 savaş uçağının düşmesi üzerine İsrail’in yardım teklifinde bulunduğu aktarıldı. Kaynaklara göre, iki ABD’li pilot Amerikan kuvvetleri tarafından kurtarıldı.

WSJ, Irak’taki gizli tesisin İsrail’in yaklaşık bin mil uzaklıktaki İran’a karşı yürüttüğü hava harekâtının lojistik boyutunu gözler önüne serdiğini yazdı. Üssün, İsrail’in savaş alanına daha yakın konumlanmasını sağladığı ve acil kurtarma görevlerinde müdahale süresini kısaltmak amacıyla kullanıldığı ifade edildi. Habere göre, düşman topraklarında komando operasyonları yürütmek üzere eğitilmiş İsrail Hava Kuvvetleri özel birlikleri de tesiste görev yaptı.

İsrail Hava Kuvvetleri’nin beş hafta süren harekât boyunca İran’daki hedeflere binlerce saldırı düzenlediği belirtilirken, güvenlik uzmanları bu tür geçici ileri üslerin askeri operasyonlar öncesinde yaygın biçimde kullanıldığına dikkat çekti. Stratejik danışmanlık şirketi Horizon Engage’in araştırma başkanı Michael Knights, Irak’ın batısındaki seyrek nüfuslu çöl alanlarının geçici karakollar için elverişli olduğunu söyledi.

Knights, ABD özel kuvvetlerinin de 1991 ve 2003 yıllarında Saddam Hüseyin’e karşı yürütülen operasyonlarda aynı bölgeden yararlandığını hatırlattı. Bölge sakinlerinin yıllar içinde IŞİD militanlarından özel operasyon birliklerine kadar çeşitli olağan dışı faaliyetlere tanıklık ettiğini belirten Knights, bu nedenle yerel halkın söz konusu alanlardan uzak durmayı öğrendiğini ifade etti.

İsrail ordusu habere ilişkin yorum yapmazken, Irak hükümeti sözcüsü de olay ya da İsrail üssünden haberdar olunup olunmadığı konusunda ek açıklamada bulunmadı.