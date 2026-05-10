Nihat Kahveci, Kontraspor ekranlarında Galatasaray - Antalyaspor, Konyaspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Trabzonspor maçlarını değerlendirdi.
Nihat Kahveci, önümüzdeki sezonun şampiyonluk favorisini açıkladı
Galatasaray’ın 26. şampiyonluğunu değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların kadro kalitesi ve Şampiyonlar Ligi gelirleri sayesinde gelecek sezonun da favorisi olacağını söyledi. Kahveci ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında da dikkat çeken yorumlarda bulundu.Derleyen: Alper Talha Şimşek
Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında aldığı 4-2’lik galibiyet ve ilan ettiği 26. şampiyonluk hakkında konuşan Kahveci, sarı-kırmızılı takımın zorlandığını ancak sonuca ulaşmayı başardığını söyledi.
"BUGÜNE KALMAMALIYDI"
“Bugüne kalmamalıydı” diyen Kahveci, Galatasaray taraftarının maç içinde yine stres yaşadığını belirterek, “Galatasaray son dönemde iyi oynamıyordu. Samsunspor deplasmanında 1-0 öne geçtiğinde taraftar ‘Bu hafta şampiyonuz’ dedi ama sonrasında 4 gol yiyen bir takım izlediler. Kupadan da elenildi. Antalyaspor kağıt üzerinde kolay bir maçtı ama yenilen 2 gol var. Antalyaspor’u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Ligden düşmemek için savaşıyorlar.” ifadelerini kullandı.
Antalyaspor adına iki gol atan Soner Dikmen’in performansına da değinen deneyimli yorumcu, “Soner, biri kafa golü olmak üzere iki şık golle takımını ligde tutmak için her şeyi yaptı. Ancak Galatasaray kulübesiyle ve ilk 11’iyle çok daha kaliteli bir takım. Maçın favorisiydi ve kazanmayı bildi.” dedi.
YENİ SEZONDA ÖNDE OLAN TAKIM GALATASARAY OLACAK
Galatasaray’ın gelecek sezonlara da avantajlı başlayacağını savunan Kahveci, “Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım da kesinleşti. Oradan gelecek gelir, yapılacak transferler ve kurulacak kadro düşünüldüğünde Galatasaray yeni sezona da bir adım önde başlayacak.” yorumunu yaptı.
Şampiyonluk yarışıyla ilgili genel değerlendirmelerde de bulunan Kahveci, “Benim yıllardır söylediğim bir şey var; bu ligde şampiyon olan herkes hak ederek şampiyon olmuştur. Hakem hataları her dönem oldu ama şampiyonluk bir maçla kazanılmıyor.” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’nin Konyaspor deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyeti de değerlendiren Kahveci, “Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak bittikten sonra çok iyi oynamaya başladı. Fred yine etkiliydi, Talisca da birçok pozisyonun içindeydi.” dedi.
Beşiktaş’ın sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olduğu mücadeleye ilişkin ise Kahveci, siyah-beyazlı takımın sezonu taraftarını hayal kırıklığına uğratarak tamamladığını söyledi. “Beşiktaş sezonu derbi galibiyeti olmadan ve kupa kazanamadan kapattı. Taraftarın da artık takıma küstüğünü görüyoruz.” ifadelerini kullandı.