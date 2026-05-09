ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı savaşta oldukça kırılgan bir ateşkes süreci yaşanıyor. ABD ve İran arasındaki gerginlik Hürmüz Boğazı ekseninde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan patlamalar ve karşılıklı açıklamalar ateşkesin devamı konusunda tedirginliğe neden olurken savaşın maliyeti tartışma konusu olmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada savaşın maliyetinin 25 milyar dolar olduğunu belirtti. Ancak hem Kongre’de hem de farklı çevrelerde bu rakam gerçekçi bulunmadı. Kongre’deki Demokrat senatörler savaşın maliyetinin açıklanan rakamdan çok daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Savaşın ekonomiye etkisi ve maliyeti tartışma konusu olmaya devam ederken ABD basınında dikkat çeken bir yazı yayınlandı. Kamu politikası ve ekonomi uzmanı akademisyen Justin Wolfers’ın New York Times gazetesinde yazdığı yazıda savaşın gerçek maliyeti hakkında çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı 25 milyar doların İran’a karşı savaşın oldukça dar bir özeti olduğunu belirten Wolfes, “Bu rakam, halihazırda ateşlenen 2.000'den fazla Tomahawk ve Patriot füzesinin, halihazırda uçan ve bazı durumlarda kaybedilen savaş uçaklarının ve halihazırda yıpranan diğer teçhizatın bedelini kapsıyor” dedi.

Savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatlarındaki artış, kapanan şirketler ve artan işsizliğin hesaba katılmadığının altını çizen uzman isim şu ifadeleri kullandı:

“Fed ekonomistleri Dario Caldara ve Matteo Iacoviello'nun yakın tarihli araştırması, artan jeopolitik riskin yatırım ve istihdamı düşürdüğünü ve ekonomik bir felaket olasılığını önemli ölçüde artırdığını öne sürüyor. Bu riskin ölçümü hızla yükseldi ve riskin ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin tahminleri, yaklaşık 200 milyar dolarlık bir maliyete ve yılda bir milyon daha az Amerikalının çalışmasına işaret ediyor.”

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden alacağı ücretle hem silahlanmayı artırabilmek hem de nükleer programını canlandırmak için gerekli mali kaynağı sağlayabileceğini vurgulayan Wolfes, ABD’nin üstünlük sağlamak için daha fazla silah harcaması yapması gerektiğini söyledi.

SAVUNMA HARCAMALARINDAKİ ARTIŞIN KİŞİ BAŞINA MALİYETİ 4 BİN DOLAR

Trump yönetiminin 2027 bütçesinde savunma harcamaları için 1,5 trilyon dolar istemesine dikkat çeken ABD’li uzman, talep edilen rakamın Beyaz Saray’ın tahmini savaş maliyetinde yüzde 40 artış olduğu anlamına geldiğini söyledi. Wolfes, “Bu, 600 milyar dolarlık devasa bir artış veya hane başına yaklaşık 4.000 dolarlık bir maliyet demek” dedi.

Irak savaşının tahmini maliyetinin 3 trilyon dolar olduğunu hatırlatan Wolfes, artan faiz giderleri ve ülkeye dönen askerler için harcanan parayla ekonomiye maliyetin katlandığını belirtti. Wolfes, yazısının sonunda gerçek maliyet tahminini şöyle anlattı:

“Pentagon'un 25 milyar dolarlık düşük tahmini çok dikkat çekiyor, ancak bu gerçek bir rakamdan ziyade bir manşet. Şu anda herhangi bir ekonomistin yapabileceği en iyi şey, büyüklük derecesini doğru tahmin etmektir ve benim hesaplamalarıma göre İran savaşı yüz milyarlarca dolara, hatta trilyonlarca dolara mal olacak.

Savaş cehennemdir. Ve cehennemin ağır bir bedeli vardır.”