ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş Orta Doğu’da büyük bir çatışmaya dönüşürken, İran, komşu ülkelerdeki ABD üslerini ve tesislerini hedef aldı.

7 ÜLKEDE 18 ABD TESİSİ VURULDU

New York Times’in haberine göre, İran, 7 ülkede bulunan 18 ABD tesisini vurdu.

Özellikle ABD-İsrail saldırılarının ilk günlerindeki misillemelerle oluşan durumun gizlendiği, ABD hükümetinin Amerikan uydu şirketleri görüntülerinin Ortadoğu ve Körfez'de yayınlanmasını kısıtladığı hatta Mart başlarından itibaren geriye dönük olarak görüntüleri kaldırmalarını istediği ifade edildi.

ABD YETKİLİLERİ SUSKUN

ABD yetkililerin ABD üslerine yönelik saldırılar hakkında "pek konuşmadığı" belirtilirken, İran'ın yayınladığı görüntüleri topladıklarını ifade eden New York Times muhabirleri, ABD'nin faaliyet gösterdiği Prens Sultan Hava Üssü'ndeki yıkıma vurgu yaptı. Burada 12 binadan 4-5'inin kaldığı belirtildi.

'18 FARKLI ASKERİ TESİSE SALDIRILDIĞINI TESPİT ETTİK'

Birçok farklı ülkeden onlarca görüntüyle görüntüleri karşılaştırıp aynı sonuca varıldığından bahsedilirken, "Sahte olan tek bir görüntü bile bulamadık. Genel olarak, İran ve İran destekli milislerin ABD'nin faaliyet gösterdiği yedi farklı ülkede 18 farklı askeri tesise saldırdığını tespit ettik. Diğer haber kuruluşları da benzer hasar miktarları bildirdi, ancak biz bölgedeki büyük ABD üslerine ek olarak, ABD'nin küçük veya geçici varlığı olan yerlerin bile vurulduğunu tespit ettik” sözleri sarf edildi.

Habere göre, ABD Merkez Komutanlığı konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. İran'ın misillemelerinin bölgedeki ABD askeri tesislerine yönelik şimdiye kadarki en geniş kapsamlı saldırı olduğunun altı çizildi. Bu saldırılardan bazılarında Amerikalı askerlerin hayatını kaybettiği de hatırlatıldı.