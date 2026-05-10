Commerzbank, yeniden yapılanma planı kapsamında 3 bin kişilik işten çıkarma kararı aldığını açıkladı. Banka yönetimi, bu adımın İtalyan rakibi UniCredit’in satın alma baskısına karşı bağımsız kalma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Commerzbank’tan yapılan açıklamada, UniCredit’in kısa süre önce gündeme gelen 37 milyar euroluk satın alma girişiminin ciddi belirsizlikler ve uygulama riskleri taşıdığı ifade edildi.

Yeni personel azaltımı, bankanın son yıllardaki üçüncü büyük küçülme hamlesi oldu. Commerzbank daha önce de binlerce çalışanıyla yollarını ayırmıştı.

KÂR HEDEFLERİ YÜKSELTİLDİ

Banka yönetimi, yeniden yapılandırma sürecinin yaklaşık 450 milyon euro maliyet oluşturacağını açıkladı. Buna rağmen 2028 yılı için gelir ve kâr beklentileri yukarı çekildi.

Yeni projeksiyonlara göre bankanın gelir hedefi 14,2 milyar eurodan 15 milyar euroya yükseltilirken, kâr beklentisi ise 4,2 milyar eurodan 4,6 milyar euroya çıkarıldı.

UniCredit CEO’su Andrea Orcel’in Alman bankasındaki hisse alımları ve birleşme baskısı, Almanya’da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.