Trendyol Süper Lig’de 33. hafta maçları sona erdi.
Montella'nın yeni forveti olabilir: Kesin düştü denilen takımı tek başına ayakta tuttu
Trendyol Süper Lig’de 33. hafta maçları sona ererken, Vincenzo Montella’nın da dikkatini çekebilecek sonuçlar ve performanslar ortaya çıktı. Özellikle forvet hattına yönelik çözüm olabilecek bireysel performanslar öne çıktı. İşte detaylar…İbrahim Doğanoğlu
Dün saat 20.00’de başlayan karşılaşmaların ardından Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken, Fatih Karagümrük ve Kayserispor da bitime 1 hafta kala resmen küme düştü.
Haftanın dikkat çeken sonuçlarından biri ise Eyüpspor’un sahasında Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etmesi oldu.
MUAZZAM BAŞARI
Sezon ortasında küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Eyüpspor, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak kısıtlı kadrosuna rağmen önemli bir başarıya imza attı.
UMUT BOZOK YILDIZLAŞTI!
Karşılaşmanın yıldızı ise hiç şüphesiz Umut Bozok oldu; 1 gol atan deneyimli forvet, yaptığı 3 asistle maçın tüm gollerine doğrudan katkı sağladı ve takımının ayakta kalmasında büyük öncülük etti.
PERFORMANSIYLA SON MAÇLARA DAMGA VURDU
Son haftalarda formunu yükselten Bozok, oynadığı son 3 maçta 2 gol ve 5 asistle Eyüpspor’un kritik puanlar kazanmasında önemli rol oynadı.
Bu sezon toplamda 32 maçta 8 gol ve 5 asist üreten 29 yaşındaki oyuncu, Rizespor karşısındaki performansıyla tribünlerden büyük alkış aldı.
KÜME DÜŞECEK SON TAKIM!
Antalyaspor kazanamaması halinde küme düşecek.
4’lü averaj senaryosunda Kasımpaşa küme düşecek.
(Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Antalyaspor)
3’lü averaj senaryosunda Eyüpspor küme düşecek.
(Antalyaspor, Gençlerbirliği, Eyüpspor)
Diğer 3’lü averaj ihtimalinde de Eyüpspor küme düşecek.
(Kasımpaşa, Antalyaspor, Eyüpspor)
Başka bir 3’lü averaj senaryosunda ise Kasımpaşa küme düşecek.
(Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa)
İkili averajlarda ise Antalyaspor, tüm rakiplerine karşı üstün durumda.
34. HAFTA FİKSTÜRÜ
- Antalyaspor-Kocaelispor
- Fenerbahçe-Eyüpspor
- Kasımpaşa-Galatasaray
- Trabzonspor-Gençlerbirliği
GÖZLER MONTELLA'DA
Öte yandan gözler Vincenzo Montella’ya çevrildi; önümüzdeki ay başlayacak Dünya Kupası kadrosuna Umut Bozok’un alınıp alınmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖNERMİŞTİ
Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin, geçtiğimiz haftalarda Umut Bozok için yaptığı açıklamada, "Bu performansına biraz daha erken başlayabilseydi, santrfor sıkıntı yaşadığımız bu süreçte milli takımın geniş kadrosunda yer alabilecek bir oyuncuydu. Montella hocamızın da bana göre oyun sistemine uygun bir oyuncu. Fizik ve mental olarak çok hazır olduğunu düşünüyorum. İyi ki bizim takımımızda" ifadelerini kullanmıştı.
BİR KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Umut Bozok, 25 Eylül 2022 tarihinde Faroe Adaları karşısında oynanan maçta Türkiye A Milli Takımı formasıyla yalnızca 1 kez görev aldı ve bu karşılaşmadan sonra bir daha formayı giymedi.
Eyüpspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.