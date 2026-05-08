İran ile ABD arasındaki ateşkes oldukça kırılgan bir şekilde devam ederken Hürmüz Boğazı ve çevresinden gelen haberler gerginliğin arttığına işaret etti.

İran’ın Bender Abas kenti ve Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, çıkan çatışmada Keşm Adası'ndaki Bahman İskelesi'nin ticari bölümünün bazı kısımlar vuruldu.

İran basını Keşm kentindeki iskeleye Birleşik Arap Emirlikleri’nden düşmanca bir eylem gerçekleştiğine yönelik işaretlerin olduğunu kaydetti.

Tasnim Haber Ajansı ise Hürmüz Boğazı’nda 3 ABD destroyerinin vurulduğunu yazdı. Benzer bir haberi ABD basını da servis etti.

İRAN’DAN AÇIKLAMA: ABD ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

İran ordusu yaptığı açıklamada ABD’nin ateşkesi ihlal ettiğini belirterek İran’a ait bir petrol tankerinin ve Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan başka bir geminin hedef alındığını söyledi.

Öte yandan ABD'nin bazı bölgesel ülkelerin işbirliğiyle sivil alanlara hava saldırıları düzenlediği de vurgulandı.

İran ordusu “İran herhangi bir saldırıya en ufak bir tereddüt göstermeden, güçlü bir şekilde karşılık verecektir” dedi.

ABD ORDUSU: İRAN’IN ASKERİ TESİSLERİ VURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran’ın askeri tesislerinin hedef alındığını söyledi. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen savaş gemilerine yapılan saldırıların engellendiğini ve meşru müdafaa saldırılarıyla karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD kuvvetlerine saldırmaktan sorumlu olan; füze ve İHA fırlatma sahaları, komuta kontrol merkezleri ile istihbarat, gözetleme ve keşif noktaları dahil olmak üzere İran askeri tesislerini hedef alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını, ancak Amerikan kuvvetlerini korumak için hazırlıklı ve hazır konumda beklediğini belirtmektedir."

TRUMP: HAFİFÇE BİR TOKATTI, ATEŞKES DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Trump, Hürmüz çevresindeki saldırılara ilişkin ABC'ye konuştu. Misilleme saldırısının meşru müdafaa kapsamında olduğunu ve "hafifçe bir tokat" olduğunu belirtip ateşkesin devam ettiğini söyledi.

Trump "Üç adet Amerikan muhribi ateş altında Hürmüz Boğazı'ndan çok başarılı bir şekilde geçiş yaptı. ÜÇ destroyerde hiç hasar olmadı ama İranlı saldırganlar zarar gördü. Destroyerlere saldıran İran'ın küçük tekneleri hızlı ve etkili bir şekilde batırıldı. İran'ı deliler yönetiyor. Anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'ı çok sert vuracağız." dedi.

“İRAN'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR”

Trump, saldırılara rağmen Tahran yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna ise "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum." yanıtı verdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen 2 ABD destroyerine İran'ın saldırı düzenlediğini ancak bu saldırılarda destroyerlerinin hiç hasar almadığını dile getiren ABD Başkanı, "Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık verdik." ifadesini kullandı.

Trump, İran'la ilgili temel beklentisinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" olduğunu, İranlıların da aslında bunu kabul ettiklerini ancak henüz anlaşmaya imza atmadıklarını savunarak, "Onlara nükleer silaha sahip olma hakkı vermeyeceğiz, bunun şansı sıfır ve onlar da bunu biliyorlar ve bunu kabul ettiler. Bakalım imzalamaya istekli olacaklar mı? Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur. Eğer imzalanmazsa, çok acı çekecekler." diye konuştu.