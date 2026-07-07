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İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası tarihine geçen bir başarıya imza attı. Opta’nın paylaştığı verilere göre İspanya, turnuva tarihinde üst üste 6 karşılaşmada kalesini gole kapatan ilk takım oldu.

REKOR PORTEKİZ MAÇIYLA GELDİ

Son 16 turunda Portekiz’i 1-0 mağlup eden İspanya, gol yemeden çıktığı maç sayısını 6’ya yükselterek daha önce hiçbir takımın ulaşamadığı rekora imza attı.

İŞTE GOL YEMEDİĞİ 6 MAÇ

İspanya’nın rekor serisi şu karşılaşmalardan oluştu:

* Fas – 2022 Dünya Kupası

* Yeşil Burun Adaları – 2026 Dünya Kupası

* Suudi Arabistan – 2026 Dünya Kupası

* Uruguay – 2026 Dünya Kupası

* Avusturya – 2026 Dünya Kupası

* Portekiz – 2026 Dünya Kupası

ÇEYREK FİNAL ÖNCESİ BÜYÜK MORAL

Kalesini altı maçtır gole kapatan İspanya, savunmadaki istikrarlı performansıyla 2026 Dünya Kupası’nın en dikkat çeken ekiplerinden biri olurken, çeyrek final öncesinde de önemli bir özgüven kazandı.