Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası’ndan elenen 4 takımın ortak noktası gündem oldu: Türkiye de listede

Dünya Kupası’ndan elenen 4 takımın ortak noktası gündem oldu: Türkiye de listede

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yaşanan vedaların ardından sosyal medyada yapılan dikkat çekici bir yorum gündem oldu. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı takımların ortak noktası futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Kaynak: Diğer
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Dünya Kupası’ndan elenen 4 takımın ortak noktası gündem oldu: Türkiye de listede - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yaşanan elemelerin ardından bir X kullanıcısının yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Paylaşımda, turnuvaya veda eden bazı takımların ortak noktasına dikkat çekildi.

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Dünya Kupası’ndan elenen 4 takımın ortak noktası gündem oldu: Türkiye de listede - Resim: 2

Türkiye de listede yer aldı

Paylaşımda Türkiye’nin Dünya Kupası’ndan elendiği hatırlatılırken, aynı şekilde Özbekistan ve Brezilya’nın da turnuvaya veda ettiği belirtildi.

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Dünya Kupası’ndan elenen 4 takımın ortak noktası gündem oldu: Türkiye de listede - Resim: 3

İtalya turnuvaya katılamadı

Listede yalnızca elenen takımlar değil, Dünya Kupası’na katılamayan İtalya da yer aldı. Paylaşımda, İtalya’nın turnuvaya katılma hakkı bile kazanamadığı vurgulandı.

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Dünya Kupası’ndan elenen 4 takımın ortak noktası gündem oldu: Türkiye de listede - Resim: 4

Ortak nokta teknik direktörler oldu

Sosyal medya kullanıcısı, Türkiye, Özbekistan, Brezilya ve İtalya’nın ortak noktasının teknik direktör tercihleri olduğunu ifade etti.

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Dünya Kupası’ndan elenen 4 takımın ortak noktası gündem oldu: Türkiye de listede - Resim: 5

“Hepsinin teknik direktörü İtalyan”

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye elendi. Özbekistan elendi. Brezilya elendi. İtalya ise Dünya Kupası’na katılma hakkı bile kazanamadı. Bu takımların ortak noktası ise hepsinin teknik direktörünün İtalyan olması.”

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Dünya Kupası’ndan elenen 4 takımın ortak noktası gündem oldu: Türkiye de listede - Resim: 6

Paylaşım kısa sürede yayıldı

Söz konusu yorum, sosyal medyada futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Dünya Kupası’ndaki sonuçlar üzerinden yapılan bu değerlendirmeyi paylaşarak tartışmaya dahil oldu.

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Dünya Kupası’ndan elenen 4 takımın ortak noktası gündem oldu: Türkiye de listede - Resim: 7

Yorum niteliği taşıyor

Paylaşımda yer alan değerlendirme, bir X kullanıcısının yorumu niteliğinde olup resmi bir analiz ya da istatistik çalışması olarak değerlendirilmiyor.

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