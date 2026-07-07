2026 FIFA Dünya Kupası’nda yaşanan elemelerin ardından bir X kullanıcısının yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Paylaşımda, turnuvaya veda eden bazı takımların ortak noktasına dikkat çekildi.
Dünya Kupası’ndan elenen 4 takımın ortak noktası gündem oldu: Türkiye de listede
2026 FIFA Dünya Kupası’nda yaşanan vedaların ardından sosyal medyada yapılan dikkat çekici bir yorum gündem oldu. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı takımların ortak noktası futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.Kaynak: Diğer
Türkiye de listede yer aldı
Paylaşımda Türkiye’nin Dünya Kupası’ndan elendiği hatırlatılırken, aynı şekilde Özbekistan ve Brezilya’nın da turnuvaya veda ettiği belirtildi.
İtalya turnuvaya katılamadı
Listede yalnızca elenen takımlar değil, Dünya Kupası’na katılamayan İtalya da yer aldı. Paylaşımda, İtalya’nın turnuvaya katılma hakkı bile kazanamadığı vurgulandı.
Ortak nokta teknik direktörler oldu
Sosyal medya kullanıcısı, Türkiye, Özbekistan, Brezilya ve İtalya’nın ortak noktasının teknik direktör tercihleri olduğunu ifade etti.
“Hepsinin teknik direktörü İtalyan”
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
“Türkiye elendi. Özbekistan elendi. Brezilya elendi. İtalya ise Dünya Kupası’na katılma hakkı bile kazanamadı. Bu takımların ortak noktası ise hepsinin teknik direktörünün İtalyan olması.”
Paylaşım kısa sürede yayıldı
Söz konusu yorum, sosyal medyada futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Dünya Kupası’ndaki sonuçlar üzerinden yapılan bu değerlendirmeyi paylaşarak tartışmaya dahil oldu.
Yorum niteliği taşıyor
Paylaşımda yer alan değerlendirme, bir X kullanıcısının yorumu niteliğinde olup resmi bir analiz ya da istatistik çalışması olarak değerlendirilmiyor.