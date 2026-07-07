Trump’ın “yürüyen kalesi” Ankara’da: Kapısı uçakla yarışıyor, içinde başkanın kanı taşınıyor

Yaklaşık 6.800 kilogram ağırlığa sahip olan Cadillac One, standart bir binek otomobilden yaklaşık altı kat daha ağır. Aracın bu devasa ağırlığa ulaşmasının temel sebebi ise gövdesinde kullanılan çok katmanlı zırh teknolojisi. Kalın zırh yapısı nedeniyle kapıları oldukça ağır olan limuzin, dışarıdan bakıldığında binek bir araçtan ziyade banka kasalarını ya da askeri zırhlı araçları andırıyor.