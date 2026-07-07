ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi programı kapsamında Ankara’ya gelişiyle birlikte, başkanlık filosunun en korunaklı ve dikkat çeken aracı da Türkiye’de objektiflere takıldı. Kamuoyunda "The Beast" (Canavar) ismiyle de bilinen "Cadillac One", Ankara’da bir akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yaparken görüntülendi.
Trump’ın “yürüyen kalesi” Ankara’da: Kapısı uçakla yarışıyor, içinde başkanın kanı taşınıyor
NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın "The Beast" (Canavar) lakaplı zırhlı makam aracı Cadillac One, Ankara'daki bir akaryakıt istasyonunda yakıt alırken kameralara yansıdı. Dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olan araç, adeta yürüyen bir sığınak görevi görüyor.Kaynak: Haber Merkezi
Sadece bir limuzin olmanın ötesinde, hareket halindeki bir sığınak olarak dizayn edilen Cadillac One, küresel ölçekte en yüksek güvenlik donanımına sahip lider araçları arasında ilk sıralarda yer alıyor.
ABD Başkanlığı envanterinde yaklaşık 12 adet bulunduğu belirtilen bu özel araçların her birinin maliyeti 1,5 milyon doları buluyor. General Motors tarafından tamamen ABD Gizli Servisi’nin taleplerine göre özel olarak üretilen limuzinin teknik özelliklerinin büyük bir kısmı, güvenlik gerekçesiyle gizli tutuluyor.
Yaklaşık 6.800 kilogram ağırlığa sahip olan Cadillac One, standart bir binek otomobilden yaklaşık altı kat daha ağır. Aracın bu devasa ağırlığa ulaşmasının temel sebebi ise gövdesinde kullanılan çok katmanlı zırh teknolojisi. Kalın zırh yapısı nedeniyle kapıları oldukça ağır olan limuzin, dışarıdan bakıldığında binek bir araçtan ziyade banka kasalarını ya da askeri zırhlı araçları andırıyor.
Cadillac One’ın gövde yapısı; sertleştirilmiş çelik, titanyum, alüminyum ve seramik zırh katmanlarının birleşiminden oluşuyor. Yaklaşık 13 santimetre kalınlığındaki gövde, patlayıcı maddelere ve ağır silah düzeneklerine karşı maksimum koruma sağlamak üzere geliştirildi. Kapı kalınlıkları 20 santimetreyi bulurken, her bir kapının ağırlığının bir Boeing 757 uçağının kapısıyla eş değer olduğu ifade ediliyor.
Araçta yer alan çok katmanlı ve kurşun geçirmez camlar, dış tehditlere karşı tam yalıtım sağlıyor. Güvenlik önlemleri gereği yolcu camları hiçbir şekilde açılamazken, yalnızca sürücü camı birkaç santimetre aşağı indirilebiliyor. Kapılar tamamen kapandığında ise kabin dış dünya ile bağını keserek kimyasal saldırılara karşı izole bir ortama dönüşüyor.
Limuzinde, run-flat özelliğine sahip güçlendirilmiş özel lastikler tercih ediliyor. Bu lastikler tamamen parçalansa dahi araç, çelik jantları üzerinde yol alarak saldırı bölgesinden hızla uzaklaşabiliyor.
Araçta yer alan diğer üst düzey güvenlik ve iletişim donanımları ise şunlar:
Kızılötesi özellikli gece görüş kameraları
Duman perdesi ve göz yaşartıcı gaz tahliye sistemleri
Otomatik yangın söndürme tertibatı
Kabin içi oksijen destek ünitesi
Uydu telefonu
Pentagon ve başkan yardımcısıyla kesintisiz, doğrudan iletişim kuran güvenli haberleşme ağı
Cadillac One’ın acil durumlara karşı hazırlık senaryoları da dikkat çekiyor. Olası bir suikast ya da ani sağlık krizi ihtimaline karşı araçta, ABD Başkanı'nın kan grubuyla birebir uyumlu kan torbaları sürekli hazır bulunduruluyor. Ayrıca bu aracı kullanan makam şoförlerinin tamamı, ABD Gizli Servisi bünyesinde ileri düzey sürüş ve savunma teknikleri eğitimi almış personelden seçiliyor.